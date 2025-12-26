*18:17JST 26日の中国本土市場概況：上海総合は8日続伸、薄商いの中で上値重い

26日の中国本土市場は8日続伸。主要指標の上海総合指数が前日比4.06ポイント（0.10％）高の3963.68ポイントポイントで引けた。

小幅安で始まった後、上昇基調を維持し指数は続伸した。景気対策への期待が根強く、当局の支援観測がリスク選好を支えた一方、薄商いのなかで利益確定売りがテック関連に圧力をかけた。投資家心理は当局の政策姿勢に左右され、資源関連や景気敏感セクターに資金が向かう動きが目立った。テック株の売りが上値を抑制し、指数の伸びは限定的となったが、底堅い買いが全体を下支えした。終盤は指数が前日比で上昇して引けた。

セクター別では、非鉄金属が全体の上昇をけん引。中国リョ業（601600/SH）が8.0％高、西蔵珠峰資源（600338/SH）が6.3％高、西部鉱業（601168/SH）が6.1％高、山東南山リョ業（600219/SH）が6.0％高となった。また、航空銘柄も買われた。陝西航天動力高科技（600343/SH）が4.9％高、航天時代電子技術（600879/SH）が4.6％高と堅調な値動きを示した。

半面、製紙株は売られた。福建省青山紙業（600103/SH）が4.9％安、宜賓紙業（600793/SH）が3.8％安、牡丹江恒豊紙業（600356/SH）が3.0％安で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.34ポイント（0.13％）高の252.87ポイント、深センB株指数が3.44ポイント（0.27％）高の1265.30ポイントで終了した。《AK》