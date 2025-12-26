*16:27JST 日経平均は続伸、買い手優位も次第に上げ幅縮小

前日25日の主要欧米株式市場は休場。昨日の主要欧米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、26日の日経平均は続伸して取引を開始した。その後も買い優勢の展開となり上げ幅を大きく広げ、50900円を超えた。ただ、後場からはじりじりと上げ幅を縮小しており、プラス圏で推移も上値の重い展開となった。引き続き、年内の少額投資非課税制度（NISA）枠利用に伴う個人投資家の買いや12月決算銘柄の配当権利取り狙いの買いが株価下支え要因となった。また、年内の警戒材料はほぼ出尽くしたとして、「掉尾の一振」に期待する買いも指摘された。一方、年末が近づき市場参加者も減少するなか、積極的に買い進む動きは限定的となった。そのほか、日経平均は昨日までの4日間、50500円を超えた水準で売りに押される展開が続いていたため、51000円付近では再度上値の重さが意識される可能性もあった。

大引けの日経平均は前営業日比342.60円高の50750.39円となった。東証プライム市場の売買高は16億2605万株、売買代金は3兆7289億円だった。業種別では、その他製品、情報・通信業、海運業などが上昇した一方で、非鉄金属、ガラス・土石製品、建設業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は53.6％、対して値下がり銘柄は41.9％となっている。

個別では、アドバンテ＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、東エレク＜8035＞、任天堂＜7974＞、コナミＧ＜9766＞、中外薬＜4519＞、ＫＤＤＩ＜9433＞、イビデン＜4062＞、レーザーテク＜6920＞、ネクソン＜3659＞、京セラ＜6971＞、日東電＜6988＞、ディスコ＜6146＞などが上昇した。

一方、ファナック＜6954＞、住友電＜5802＞、信越化＜4063＞、リクルートＨＤ＜6098＞、フジクラ＜5803＞、三井金属＜5706＞、ＴＤＫ<6762>、味の素<2802>、ミネベア<6479>、オムロン<6645>、エプソン<6724>、京成<9009>、ＳＭＣ<6273>、安川電<6506>、塩野義<4507>などが下落した。《FA》