*14:58JST クリーク・アンド・リバー社---ファンコミュニティの特許とAI技術を持つクオンと資本業務提携

C&R社＜4763＞及び、C&Rグループで投資・事業承継支援を行う株式会社C&R EVERLASTING STORY（C.R.E.S.）は26日、ファンコミュニティの構築・運営大手クオン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：武田 隆）と、資本業務提携による協働を開始したと発表。本提携により、C.R.E.S.はクオンの主要株主の一社となり、両社は中長期的な視点での事業共創を進めていく。

地方への人流の創出・拡大に向けた取り組みが必要と言われている中、クオンが提供するAIファンコミュニティ構築や運営の知見と、C&R社のプロフェッショナルのネットワークや全国の魅力や文化を発信してきたプロデュース力、国際的イベントのプロジェクトマネジメント力などを掛け合わせ、両社の共同事業であるAIファンコミュニティモール「JAPAN共創BASE りろかる」の取り組みを強化し、「関係人口」増加による地域創生を実現することが本提携の目的である。

クオンは、企業・自治体と生活者をつなぐオンラインコミュニティの構築と運営・コンサルティングを行っており1996年の創業以来、累計300超の企業や自治体のファンコミュニティを手がけ、ビッグデータ分析の国際特許を含む複数の特許技術とAI技術を用いたデータサイエンスを駆使し、生活者との関係構築や課題解決、持続的発展を支援している。

クオンとC&R社は、共同事業として2025年10月、日本全国の生活者・プロフェッショナル・企業をつなぐAIファンコミュニティモール「JAPAN共創BASE りろかる」をプレオープンしている。「りろかる」は、日常的に地域とつながるファン（関係人口）を増加させるオンライン上のつながりで、現在8つの地方コミュニティと「りろかるの輪」コミュニティがあり、8.8万人以上の方が参加している。コミュニティを開設した企業や団体は生活者のデータ分析も行うことができ、マーケティングに活用することが可能である。この取り組みは国内だけでなく、2024年8月にクオンが立ち上げた「日本、大好き！コミュニティ」とも連結し、タイ王国を皮切りに ASEAN 各国へ展開する。《NH》