ハイレックスコーポレーション、投資有価証券売却益23億9300万円を計上

■上場有価証券1銘柄の売却

ハイレックスコーポレーション<7279>(東証スタンダード)は12月26日12時、保有する投資有価証券の一部を売却し、投資有価証券売却益を特別利益として計上したと発表。売却益の発生日は12月25日で、金額は23億9300万円に上る。

同社によると、今回の売却は政策保有株式の縮減を通じた資産効率の向上を目的としたものだ。あわせて、成長投資や株主還元の原資として活用する狙いもある。売却対象は、同社が保有する上場有価証券1銘柄としている。

今後の見通しについては、同件が2026年10月期の通期連結業績に与える影響を、直近の業績動向も踏まえて現在精査中としている。業績予想の修正が必要となった場合には速やかに公表する方針で、同社は今後も政策保有株式の売却を進め、資産の効率性向上に努める考えだ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

