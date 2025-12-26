日経平均は119円高でスタート、ソフトバンクGやKOKUSAIなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;50527.13;+119.34TOPIX;3423.51;+5.53

[寄り付き概況]

26日の日経平均は119.34円高の50527.13円と続伸して取引を開始した。前日25日の主要欧米株式市場は休場。

今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の主要欧米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、引き続き、年内の少額投資非課税制度（NISA）枠利用に伴う個人投資家の買いや12月決算銘柄の配当権利取り狙いの買いが株価下支え要因となった。また、年内の警戒材料はほぼ出尽くしたとして、「掉尾の一振」に期待する買いも指摘された。一方、海外投資家の多くが休暇となる中、積極的な買いは限定的となっている。また、日経平均は昨日までの4日間、50500円を超えた水準で売りに押される展開が続いており、上値の重さが意識されたが、寄付き段階では買いが優勢だった。なお、取引開始前に発表された11月の完全失業率（季節調整値）は2.6％となり前月比横ばい。QUICKがまとめた市場予想の中央値は2.6％だった。11月の有効求人倍率（季節調整値）は1.18倍で前月と同水準。QUICKがまとめた市場予想の中央値は1.18倍だった。同じく取引開始前に発表された12月の東京都区部消費者物価指数（CPI・中旬速報値）は、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比2.3％上昇した。QUICKがまとめた市場予想の中央値は同2.5％上昇だった。また、11月の鉱工業生産指数（季節調整済み）速報値は前月比2.6％低下だった。QUICKがまとめた民間予測の中央値は同1.8％低下だった。

セクター別では、その他製品、不動産業、鉄鋼、情報・通信業、繊維製品などが値上がり率上位、鉱業、保険業、電気・ガス業、空運業、石油石炭製品などが値下がり率上位に並んでいる。東証プライムの売買代金上位では、ソフトバンクG＜9984＞、KOKUSAI＜6525＞、楽天グループ＜4755＞、ファーストリテ＜9983＞、野村マイクロ＜6254＞、すかいらーくHD＜3197＞、JX金属＜5016＞、任天堂＜7974＞、日本製鉄＜5401＞、キオクシアHD＜285A＞、大塚HD＜4578＞、レーザーテック＜6920＞、ソニーG＜6758＞などが上昇。他方、東京電力HD＜9501＞、ホンダ＜7267＞、良品計画＜7453＞、丸紅＜8002＞、武田薬＜4502＞、INPEX＜1605＞、ENEOS＜5020＞、三菱商<8058>、信越化<4063>などが下落している。《CS》