光村印刷、新聞印刷生産を子会社へ移管、親会社での生産終了

■新聞印刷事業の生産機能を集約、2026年1月移管

光村印刷<7916>(東証スタンダード)は12月25日、新聞印刷の生産機能を連結子会社の光村高速オフセットへ移管するとともに、同社での新聞印刷生産を終了すると発表した。併せて、当該業務に従事する従業員を子会社へ転籍する。移管は取締役会で決議した。

同社は川越工場で新聞印刷を手掛けてきたが、2023年1月に公表した製造拠点集約方針に基づき、読売新聞東京本社との協働体制への移行を進めてきた。共同出資による子会社新工場の稼働を機に、生産機能を子会社へ集約し、生産体制の最適化と経営資源の集中を図る。

移管対象は新聞印刷の生産機能で、移管先は光村高速オフセット(埼玉県川越市)である。移管後は子会社が新聞印刷生産を担い、親会社での生産は終了する。移管時期は2026年1月を予定する。なお、同件による2026年3月期の連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

