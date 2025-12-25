*10:23JST 学情---「Re就活エージェント」、11月面談数が前年比113.7%と伸長 学情<2301>は24日、同社が運営する

学情＜2301＞は24日、同社が運営する転職エージェント「Re就活エージェント」について、2025年11月の月間面談数が前年比113.7%となったと発表した。

好調の背景として、キャリア採用向けWebサービス「Re就活」との連携強化が挙げられる。登録会員の中から潜在層を掘り起こす施策を進めたことに加え、キャリアアドバイザーの生産性向上を目的とした社内施策を積極的に推進したことが、面談数の増加につながった。

「Re就活」は、2025年10月に会員数が280万人を突破しており、その波及効果として「Re就活エージェント」への面談数も増加した。「Re就活エージェント」は、既卒・第二新卒や社会人経験4年から7年の若手層をメインターゲットとしており、20代を中心とした求職者と企業のマッチングを実現している。

同社は今後も、「Re就活」と「Re就活エージェント」の両サービスを活用することで、若手社会人と企業の適切なマッチングを支援し、サービス価値の向上に取り組んでいく。《NH》