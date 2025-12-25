京写、27年3月期収益回復基調へ、一過性要因一巡と成長戦略進展

京写<6837>(東証スタンダード)はプリント配線板の大手メーカーである。成長に向けて6つの重点戦略(グローバル生産・販売戦略、企業間連携戦略、効率化戦略、技術戦略、財務戦略、人財戦略)を推進し、独自のスクリーン印刷技術を活用したグローバルニッチトップメーカーを目指している。26年3月期は下方修正して減益予想としている。自動車関連の需要回復遅れに加え、国内における金属基板の量産立ち上げ費用の増加、インドネシアにおける増産に向けた設備増強に伴う稼働調整なども影響する見込みだ。ただし27年3月期は一過性要因の影響が一巡する見込みだ。積極的な事業展開で収益回復基調を期待したい。株価は下方修正を嫌気する形で急落したが売り一巡感を強めている。1倍割れの低PBRも評価材料であり、出直りを期待したい。

■プリント配線板の大手メーカー

プリント配線板の大手メーカーである。世界最大の生産能力を誇る片面プリント配線板、および両面プリント配線板を柱として、実装治具関連事業も展開している。販売先は自動車関連、家電関連、事務機関連など、幅広い顧客層(国内1000口座、海外300口座)を獲得している。

プリント配線板は独自のスクリーン印刷技術をベースとして、防塵対策基板、熱伝導放熱基板、ファイン回路片面基板などに技術的な強みを持っている。そして高温工程で繰り返し使用可能なノンシリコーンタイプ粘着キャリア、電子部品の急速な小型化に対応した業界初のスクリーン印刷法による0603チップ部品対応片面配線板、伸縮性のある材料にスクリーン印刷で直接回路を形成するストレッチャブル基板(プリンタブル基板)などの受注拡大が期待されている。

プリント配線板の生産は国内、および中国、インドネシア、ベトナムに展開し、片面プリント配線板は世界最大の生産量を誇っている。メキシコ子会社では実装搬送治具を製造している。24年12月にはインド駐在員事務所を開設(25年5月予定)すると発表した。将来インド市場でのプリント配線板の事業拡大を目指す。

ベトナム子会社は両面配線板のグローバル生産拠点として21年1月に販売開始、23年8月に第2生産ラインが稼働開始して生産能力が2倍に拡大した。自動車関連向けを主力としている。なおベトナム子会社には自動車関連電子部品実装のエヌビーシー(岐阜県大垣市、05年から資本業務提携して協力関係)が出資している。24年3月には同社を割当先とする増資を行い、増資後の出資比率は同社94.12%、エヌビーシー5.88%となった。

21年5月にはメイコー<6787>と資本業務提携した。ともにプリント配線板事業を主力としているが、得意とする製品が異なるため棲み分けができている。中国やベトナムで事業拡大を進めるなど共通点が多く、グローバルに協業することで相互補完が可能な状況にあるとしている。経営資源の相互活用などでシナジー創出を図る方針だ。

25年4月には、タイのFirst Quality(中国の四会富仕電子科技股分有限公司のタイにおける製造子会社、多層プリント配線板製造)と戦略的業務提携した。それぞれが得意とするプリント配線板分野で生産・販売の相互協力を行う。

■自動車関連が主力

25年3月期のセグメント別業績(セグメント間取引消去前)は、日本の売上高が101億55百万円で営業利益が▲2億18百万円、中国の売上高が143億59百万円で営業利益が11億79百万円、インドネシアの売上高が28億30百万円で営業利益が6百万円、メキシコの売上高が1億58百万円で営業利益が▲7百万円、ベトナムの売上高が42億97百万円で営業利益が2億79百万円、売上高の消去が▲55億71百万円、営業利益の消去が37百万円だった。

製品別売上高は両面基板(多層板、銀スルーホール基板含む)が108億70百万円、片面基板が104億43百万円、金属基板が14億80百万円、実装関連が26億44百万円、その他が7億90百万円だった。

用途別の売上高は、自動車関連(ライト、電装品、カーオーディオ等)が114億81百万円、家電製品(LED照明、エアコン、炊飯器、冷蔵庫等)が48億76百万円、事務機(複写機、プリンター等)が35億99百万円、電子部品関連(電源、モーター、センサー等)が16億57百万円、電気機器(スマートメーター、計測機器、電動工具等)が8億19百万円、その他(映像機器、音響機器、アミューズメント等)が11億53百万円、実装関連(実装、治具等)が26億44百万円だった。自動車関連が主力である。実装関連の用途別構成比は産業機器が52.3%%、航空機が13.6%、自動車が9.5%、通信機器が5.0%、電子部品が3.1%、その他が16.5%だった。

■独自の印刷技術を活用してグローバルニッチトップメーカー目指す

中期経営計画の目標値には26年3月期売上高270億円、営業利益16億円、営業利益率5.9%、ROE8%を掲げている。6つの重点戦略(グローバル生産・販売戦略、企業間連携戦略、効率化戦略、技術戦略、財務戦略、人財戦略)を推進し、独自のスクリーン印刷技術を活用してグローバルニッチトップメーカーを目指すとしている。

グローバル生産・販売戦略では最適な供給網の再構築、車載・再生エネルギー分野向け両面・金属基板事業の拡大、片面シェア拡大による業界最大の利益確保、基板・実装・治具の販売シナジー最大化など、企業間連携戦略では顧客・仕入先との連携、同業他社との相互補完関係構築など、効率化戦略では自働化・IT化による生産効率向上、DX活用による業務効率化、トヨタ生産方式の水平展開など、技術戦略では市場ニーズに基づく開発資源の集中、超厚銅基板の技術確立、付加価値のある印刷技術の追求、生産技術を活用した新用途・新工法の開発など、財務戦略では持続的成長に向けた集中と選択による投資、自己資本の強化、持続的・積極的な株主還元など、人財戦略では社員満足度の向上、多様な人材能力の発揮、マネジメント人材の育成、信頼と安全の体制づくりなどを推進している。

■26年3月期減益予想だが27年3月期は収益回復基調

26年3月期連結業績予想(25年11月14日付で下方修正)は売上高が前期比8.5%減の240億円、営業利益が45.2%減の7億円、経常利益が53.6%減の4億60百万円、親会社株主帰属当期純利益が64.2%減の2億20百万円としている。配当予想(25年11月14日付で期末9円下方修正)は前期比6円減配の5円(期末一括)としている。予想配当性向は33.1%となる。

前回予想(25年5月20日付の期初公表値、売上高270億円、営業利益16億円、経常利益12億円、親会社株主帰属当期純利益8億円)に対して、売上高を30億円、営業利益を9億円、経常利益を7億40百万円、親会社株主帰属当期純利益を5億80百万円、それぞれ下方修正した。販売価格適正化やコスト改善に継続的に取り組むが、自動車関連の需要回復遅れに加え、国内における金属基板の量産立ち上げ費用の増加、インドネシアにおける増産に向けた設備増強に伴う稼働調整なども影響する見込みだ。

中間期の連結業績は、売上高が前年同期比3.6%減の123億51百万円、営業利益が49.1%減の3億38百万円、経常利益が51.0%減の2億19百万円、親会社株主帰属中間純利益が60.1%減の1億07百万円だった。

減収減益だった。国内では販売価格適正化やコスト改善の効果で営業損失縮小したが、主力の自動車関連の需要が国内外で低迷したほか、インドネシアにおける増産に向けた設備増強に伴う稼働調整なども影響した。なお営業外では為替差損益が70百万円改善(前期は差損50百万円、当期は差益20百万円)した。

地域別セグメント業績(売上高はセグメント間内部取引を含む)は、日本の売上高が前年同期比3.1%増の52億22百万円で営業利益が62百万円の損失(前年同期は92百万円の損失)、中国の売上高が8.6%減の64億82百万円で営業利益が25.7%減の4億31百万円、インドネシアの売上高が6.4%減の13億02百万円で営業利益が1億23百万円の損失(同0百万円)、メキシコの売上高が18.4%減の76百万円で営業利益が3百万円(同1百万円)、ベトナムの売上高が11.0%減の19億90百万円で営業利益が79.0%減の41百万円だった。

製品別売上高は片面板が0.6%減の49億45百万円、両面板(多層板、銀スルーホール基板を含む)が10.0%減の48億87百万円、アルミ基板が21.7%増の8億70百万円、実装関連が5.0%減の13億18百万円、その他が8.9%増の3億31百万円だった。用途別売上高は自動車関連が9.6%減の51億89百万円、家電製品が11.0%増の25億08百万円、事務機関連が8.2%減の15億44百万円、電子部品が4.6%減の7億67百万円、電気機器が1.6%増の3億85百万円、その他(映像機器、音響機器、アミューズメントなど)が15.3%増の6億40百万円、実装関連が5.0%減の13億18百万円だった。

なお全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が61億18百万円で営業利益が1億83百万円、第2四半期は売上高が62億33百万円で営業利益が1億55百万円だった。

26年3月期は下方修正して減益予想となった。ただし27年3月期は一過性要因の影響が一巡する見込みだ。積極的な事業展開で収益回復基調を期待したい。

■株価は売り一巡

株価は下方修正を嫌気する形で急落したが売り一巡感を強めている。1倍割れの低PBRも評価材料であり、出直りを期待したい。12月24日の終値は292円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS15円12銭で算出)は約19倍、今期予想配当利回り(会社予想の5円で算出)は約1.7%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS676円53銭で算出)は約0.4倍、そして時価総額は約43億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

