24日の米国株式市場は続伸
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;48731.16;+288.75Nasdaq;23613.31;+51.47CME225;50440;+100(大証比)
[NY市場データ]米国株式市場は続伸。ダウ平均は288.75ドル高の48731.16ドル、ナスダックは51.47ポイント高の23613.31で取引を終了した。クリスマス休日を控えた調整で、寄り付き後、まちまち。その後、直近の週次新規失業保険申請件数の結果を受け労働市場の悪化懸念が後退したほか、スポーツ用品メーカー、ナイキ（NKE）などが支援し、相場は上昇した。短縮取引となる中、クリスマスラリー入りで終盤にかけて上げ幅を拡大。ダウ平均株価、S&P500種指数は過去最高値を更新し、終了した。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一方、エネルギーが下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比100円高の50440円。ADR市場では、対東証比較（ドル156.02円換算）で、トヨタ自動車＜7203＞、ソニーG＜6758＞、ファーストリテ＜9983＞などが下落した。《FA》
