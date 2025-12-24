*16:00JST 株式会社ネクストジェン×著名投資家Ｂコミ氏対談動画文字起こし（1）

ネクストジェン＜3842＞

■冒頭あいさつ

▲フィスコ 高井

では、始めさせていただきます。皆様こんにちは。フィスコマーケットレポーターの高井ひろえです。

今回は、株式会社ネクストジェン 管理本部経営企画部 部長の 古谷野 亮（こやの りょう）様 にご登壇いただき、著名投資家の Ｂコミさんにさまざまな観点からご質問をいただきます。

それではまず、本日ご登壇いただくお二方をご紹介します。

初めに、株式会社ネクストジェンの古谷野様です。よろしくお願いいたします。

■ネクストジェン 古谷野様

こんにちは。よろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

古谷野様は、2015年に株式会社ネクストジェンへ入社後、経営企画のほか事業企画、事業部での業務を経験されました。2022年にはボイスコミュニケーション事業本部 企画部 副部長、2023年には事業企画開発部 部長を歴任し、2024年より管理本部 経営企画部 部長としてご活躍されています。

続いて、著名投資家の Ｂコミさんです。よろしくお願いいたします。

●Ｂコミ

よろしくお願いします。

▲フィスコ 高井

Ｂコミさんは、証券会社で5年半ディーラーとして勤務された後、生命保険会社にて7年間ファンドマネージャーを務められました。そのご経験を生かし、現在は個人投資家として活動する傍ら、株式の評論業にも携わっておられます。

また、個人投資家育成のため「心トレード研究所」を運営し、評論活動と並行してトレーダー向け教育も行われています。2019年から2021年にかけてのメディア出演回数は200回を超え、週刊プレイボーイ、日経グループ、ダイヤモンド社など多くのメディアに寄稿されています。

それではここから、古谷野様にまず企業説明をお願いし、その後 Ｂコミさんからも気になる点をご質問いただければと思います。古谷野様、よろしくお願いいたします。



株式会社ネクストジェン×著名投資家Ｂコミ氏対談動画文字起こし（2）に続く《HM》