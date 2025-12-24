*15:56JST 日経平均は小反落、4営業日ぶりに下落

前日23日の米国株式市場は続伸。金利高を嫌気し、寄り付き後、軟調に推移。その後、7－9月期の国内総生産（GDP）で消費が支援し2年ぶりの高成長となった結果を受け、景気に楽観的な見方が広がり相場を押し上げた。ハイテクも強く、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、消費者サービスが下落した。米株式市場の動向を横目に、24日の日経平均はと続伸して取引を開始した。寄付き後は前日の米国株高を受けて買いが先行し、午前中の取引では一段の上値追いも見られたものの、薄商いの中で上値・下値を探る展開となった。為替市場では円相場がやや円安圏で推移し、輸出関連株の支援材料となった。一方で、ソフトバンクＧ＜9984＞やファーストリテ＜9983＞などの値がさ株が売りに押され、日経平均を下押しした。年末を控えたポジション調整の動きも一部に散見され、後場には始値を下回り、その後もプラス圏に浮上することができないまま大引けを迎えた。

大引けの日経平均は前日比68.77円安の50,344.10円となった。東証プライム市場の売買高は17億577万株、売買代金は3兆9281億円、業種別では非鉄金属、陸運業、海運業が値上がり率上位、空運業、保険業、輸送用機器などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は31.8%、対して値下がり銘柄は63.4%となっている。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、イビデン＜4062＞、東エレク＜8035＞、スクリン＜7735＞、フジクラ＜5803＞、住友鉱＜5713＞、ファナック＜6954＞、イオン＜8267＞、ディスコ＜6146＞、荏原＜6361＞、信越化＜4063＞、サッポロＨＤ＜2501＞、ＤＯＷＡ＜5714＞、エーザイ＜4523＞、安川電＜6506＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクＧ＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、ＴＤＫ＜6762＞、ソニーＧ＜6758＞、コナミＧ＜9766＞、トヨタ<7203>、ＫＤＤＩ<9433>、豊田通商<8015>、バンナムＨＤ<7832>、中外薬<4519>、ダイキン<6367>、テルモ<4543>、三菱商<8058>、東京海上<8766>、ネクソン<3659>などの銘柄が下落。《FA》