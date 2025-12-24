*15:55JST RIZAPグループ---初のフランチャイズ「chocoZAP安曇野穂高店」開業

RIZAPグループ＜2928＞は22日、子会社RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」の初のフランチャイズ店舗となる「chocoZAP安曇野穂高店」を長野県安曇野市に開業したと発表した。

今回の出店は、全国でのFC展開を加速する方針のもと、従来の100％直営モデルに加えてフランチャイズ方式を導入することで、地域に根差した共創型事業への進化を目指す。

chocoZAP安曇野穂高店のオーナーである長野県松本市のちょこっとスマイルの代表者は医師を本業としており、医療現場で地域の健康を見つめてきた経験から、「運動のきっかけを多くの人に届けたい」という想いでジム運営に挑戦している。

同社は今後、地域ごとの特性に応じた出店戦略の最適化や、店舗密集による競合リスク、集客力・収益性の検証などの課題に対応しながら、全国でのフランチャイズ展開を本格化させていく。《NH》