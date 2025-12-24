ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は4日続伸、アドバンテストが1銘柄で約96円分押し上げ

2025年12月24日 12:50

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:50JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は4日続伸、アドバンテストが1銘柄で約96円分押し上げ
24日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり101銘柄、値下がり121銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は続伸。68.55円高の50481.42円（出来高概算8億8873万株）で前場の取引を終えている。

前日23日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は79.73ドル高の48442.41ドル、ナスダックは133.01ポイント高の23561.84で取引を終了した。金利高を嫌気し、寄り付き後、軟調に推移。その後、7－9月期の国内総生産（GDP）で消費が支援し2年ぶりの高成長となった結果を受け、景気に楽観的な見方が広がり相場を押し上げた。ハイテクも強く、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、消費者サービスが下落した。

米株式市場の動向を横目に、24日の日経平均は62.61円高の50475.48円と続伸して取引を開始した。寄付き後は前日の米国株高を受けて買いが先行し、午前中の取引では一段の上値追いも見られたものの、薄商いの中で上値・下値を探る展開となった。為替市場では円相場がやや円安圏で推移し、輸出関連株の支援材料となった。セクター別では素材、電機など景気敏感株に買いが入り、需給面でも大型株中心に堅調な動きが見られた。ただ、年末を控えたポジション調整の動きも一部に散見されたため、マーケット全体の方向感にはやや慎重さが残った。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、スクリン＜7735＞、イビデン＜4062＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、住友鉱＜5713＞、富士フイルム＜4901＞、中外薬＜4519＞、安川電＜6506＞、イオン＜8267＞、第一三共＜4568＞、太陽誘電＜6976＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、TDK＜6762＞、ソニーG＜6758＞、KDDI＜9433＞、ダイキン＜6367＞、トヨタ<7203>、コナミG<9766>、ネクソン<3659>、東京海上<8766>、バンナムHD<7832>、豊田通商<8015>、ベイカレント<6532>、セコム<9735>、三菱商<8058>、MS＆AD<8725>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属や石油・石炭製品、医薬品が堅調に推移した一方、輸送用機器や情報・通信業、保険業などが軟調となり、業種間で明暗が分かれる展開となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約96円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、スクリーンHD＜7735＞、イビデン＜4062＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、信越化＜4063＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約65円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、ソニーG＜6758＞、KDDI＜9433＞、ダイキン＜6367＞、トヨタ<7203>、コナミG<9766>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　50481.42(+68.55)

値上がり銘柄数 101(寄与度+293.30)
値下がり銘柄数 121(寄与度-224.75)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20035　 360　 96.27
＜8035＞　東エレク　　　　　　 33630　 630　 63.17
＜7735＞　SCREEN　　　　　14845　 1285　 17.18
＜4062＞　イビデン　　　　　　 13000　 425　 14.21
＜6954＞　ファナック　　　　　　5956　 65　 10.86
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 18145　 305　 10.19
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4933　 41　 6.85
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2205　 23.5　 6.28
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　6413　 364　 6.08
＜4901＞　富士フイルム　　　　　3414　 36　 3.61
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8375　 35　 3.51
＜6506＞　安川電機　　　　　　　4675　 102　 3.41
＜8267＞　イオン　　　　　　　　2458　 30.5　 3.06
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3362　 30　 3.01
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　　3583　 80　 2.67
<6098>　リクルートHD　　　　 9129　 24　 2.41
<6361>　荏原製作所　　　　　　3695　 69　 2.31
<4523>　エーザイ　　　　　　　4612　 57　 1.91
<5714>　DOWA　　　　　　　7335　 250　 1.67
<6841>　横河電機　　　　　　　5084　 44　 1.47


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　17410　 -325　-65.18
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2219　 -50　-25.07
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 4010　 -59　 -9.86
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2713　 -22　 -8.82
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 20160　 -190　 -6.35
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3378　 -37　 -6.18
<9766>　コナミG　　　　　　　21435　 -180　 -6.02
<3659>　ネクソン　　　　　　　3752　 -73　 -4.88
<8766>　東京海上HD　　　　　 5815　 -87　 -4.36
<7832>　バンナムHD　　　　　 4247　 -37　 -3.71
<8015>　豊田通商　　　　　　　5335　 -35　 -3.51
<6532>　ベイカレント　　　　　6608　 -98　 -3.28
<9735>　セコム　　　　　　　　5612　 -44　 -2.94
<8058>　三菱商事　　　　　　　3539　 -29　 -2.91
<8725>　MS＆AD　　　　　　3677　 -92　 -2.77
<6920>　レーザーテック　　　 29815　 -185　 -2.47
<9983>　ファーストリテ　　　 56960　 -30　 -2.41
<6981>　村田製作所　　　　　　3169　 -30　 -2.41
<5802>　住友電気工業　　　　　6537　 -71　 -2.37
<7733>　オリンパス　　　　　1979.5　 -17　 -2.27《CS》

関連記事