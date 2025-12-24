*12:50JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は4日続伸、アドバンテストが1銘柄で約96円分押し上げ

24日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり101銘柄、値下がり121銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は続伸。68.55円高の50481.42円（出来高概算8億8873万株）で前場の取引を終えている。

前日23日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は79.73ドル高の48442.41ドル、ナスダックは133.01ポイント高の23561.84で取引を終了した。金利高を嫌気し、寄り付き後、軟調に推移。その後、7－9月期の国内総生産（GDP）で消費が支援し2年ぶりの高成長となった結果を受け、景気に楽観的な見方が広がり相場を押し上げた。ハイテクも強く、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、消費者サービスが下落した。

米株式市場の動向を横目に、24日の日経平均は62.61円高の50475.48円と続伸して取引を開始した。寄付き後は前日の米国株高を受けて買いが先行し、午前中の取引では一段の上値追いも見られたものの、薄商いの中で上値・下値を探る展開となった。為替市場では円相場がやや円安圏で推移し、輸出関連株の支援材料となった。セクター別では素材、電機など景気敏感株に買いが入り、需給面でも大型株中心に堅調な動きが見られた。ただ、年末を控えたポジション調整の動きも一部に散見されたため、マーケット全体の方向感にはやや慎重さが残った。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、スクリン＜7735＞、イビデン＜4062＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、住友鉱＜5713＞、富士フイルム＜4901＞、中外薬＜4519＞、安川電＜6506＞、イオン＜8267＞、第一三共＜4568＞、太陽誘電＜6976＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、TDK＜6762＞、ソニーG＜6758＞、KDDI＜9433＞、ダイキン＜6367＞、トヨタ<7203>、コナミG<9766>、ネクソン<3659>、東京海上<8766>、バンナムHD<7832>、豊田通商<8015>、ベイカレント<6532>、セコム<9735>、三菱商<8058>、MS＆AD<8725>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属や石油・石炭製品、医薬品が堅調に推移した一方、輸送用機器や情報・通信業、保険業などが軟調となり、業種間で明暗が分かれる展開となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約96円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、スクリーンHD＜7735＞、イビデン＜4062＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、信越化＜4063＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約65円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、ソニーG＜6758＞、KDDI＜9433＞、ダイキン＜6367＞、トヨタ<7203>、コナミG<9766>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 50481.42(+68.55)

値上がり銘柄数 101(寄与度+293.30)

値下がり銘柄数 121(寄与度-224.75)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20035 360 96.27

＜8035＞ 東エレク 33630 630 63.17

＜7735＞ SCREEN 14845 1285 17.18

＜4062＞ イビデン 13000 425 14.21

＜6954＞ ファナック 5956 65 10.86

＜5803＞ フジクラ 18145 305 10.19

＜4063＞ 信越化 4933 41 6.85

＜6971＞ 京セラ 2205 23.5 6.28

＜5713＞ 住友金属鉱山 6413 364 6.08

＜4901＞ 富士フイルム 3414 36 3.61

＜4519＞ 中外製薬 8375 35 3.51

＜6506＞ 安川電機 4675 102 3.41

＜8267＞ イオン 2458 30.5 3.06

＜4568＞ 第一三共 3362 30 3.01

＜6976＞ 太陽誘電 3583 80 2.67

<6098> リクルートHD 9129 24 2.41

<6361> 荏原製作所 3695 69 2.31

<4523> エーザイ 4612 57 1.91

<5714> DOWA 7335 250 1.67

<6841> 横河電機 5084 44 1.47



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 17410 -325 -65.18

＜6762＞ TDK 2219 -50 -25.07

＜6758＞ ソニーG 4010 -59 -9.86

＜9433＞ KDDI 2713 -22 -8.82

＜6367＞ ダイキン工業 20160 -190 -6.35

<7203> トヨタ自動車 3378 -37 -6.18

<9766> コナミG 21435 -180 -6.02

<3659> ネクソン 3752 -73 -4.88

<8766> 東京海上HD 5815 -87 -4.36

<7832> バンナムHD 4247 -37 -3.71

<8015> 豊田通商 5335 -35 -3.51

<6532> ベイカレント 6608 -98 -3.28

<9735> セコム 5612 -44 -2.94

<8058> 三菱商事 3539 -29 -2.91

<8725> MS＆AD 3677 -92 -2.77

<6920> レーザーテック 29815 -185 -2.47

<9983> ファーストリテ 56960 -30 -2.41

<6981> 村田製作所 3169 -30 -2.41

<5802> 住友電気工業 6537 -71 -2.37

<7733> オリンパス 1979.5 -17 -2.27《CS》