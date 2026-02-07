

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;50115.67;+1206.95Nasdaq;23031.21;+490.62CME225;56445;+2035(大証比)

[NY市場データ]

6日のNY市場は大幅反発。ダウ平均は1206.95ドル高の50115.67ドル、ナスダックは490.62ポイント高の23031.21で取引を終了した。

エヌビディア（NVDA）など半導体セクターや暗号資産市場の回復で安心感が広がったほか、値ごろ感からの買いに、寄り付き後、上昇。ミシガン大消費者信頼感指数が予想外に改善し、景気に楽観的見方が強まり続伸した。イランとの間接協議も実施されたため地政学的リスク懸念も緩和し相場を支援、終日堅調に推移。終盤にかけて上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し終了した。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、小売が下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2035円高の56445円。ADR市場では、対東証比較（1ドル157.13円換算）で、TDK＜6758＞、三菱電機＜6503＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》