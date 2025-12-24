加賀電子、主要IRサイト評価で相次ぎ高評価、最優秀サイト7年連続

■日興IR総合最優秀、大和IR優秀賞、Gomez銅賞を受賞

加賀電子<8154>(東証プライム)は12月24日、主要なIRサイト評価機関が実施した2025年の調査において、高い評価を獲得したと発表した。日興アイ・アール、大和インベスター・リレーションズ、ブロードバンドセキュリティの各社による調査で、同社のIRサイトが情報開示や使いやすさの面で評価された。

日興アイ・アールの「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」では、全上場企業3937社を対象に、「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の3視点・168項目で評価が行われた。同社は総合部門で「最優秀サイト」、卸売業部門で「優秀サイト」に選定され、総合部門の最優秀サイト受賞は7年連続となった。

また、大和インベスター・リレーションズの「インターネットIR表彰2025」では優秀賞を受賞し、ブロードバンドセキュリティの「Gomez IRサイトランキング2025」では銅賞に選定された。同社は今後も、掲載情報の拡充や適時・適切な情報開示を通じ、ステークホルダーとのコミュニケーション強化に取り組むとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

