インフロニア・ホールディングス、三井住友建設の完全子会社化を完了

■公開買付けと株式併合を経て12月23日付で完了

インフロニア・ホールディングス<5076>(東証プライム)は12月23日、三井住友建設を完全子会社化したと発表した。普通株式を対象とする公開買付けおよび関連手続きを経て、同日付で完全子会社化を完了した。

同社は2025年5月14日に公開買付けを公表し、8月6日から実施した。9月26日付で三井住友建設株式の80.61%を取得した後、11月18日の三井住友建設臨時株主総会で株式併合が承認・可決され、所定の手続きを完了した。株式併合の効力発生日である12月23日をもって、三井住友建設は同社の完全子会社となった。

同社は三井住友建設をグループに迎えることで、両社の経営リソースの相互活用を進める。加えて、グループ全体でのDX、技術開発、サステナビリティ戦略、人材育成を共同で推進するとともに、双方の事業基盤を生かした新規事業機会の創出を図り、企業価値の一層の向上を目指すとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

