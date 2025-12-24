CAC　Holdings、投資有価証券売却で特別利益約30億円を計上へ

■2025年12月期第4四半期に特別利益計上見込み

CAC Holdings<4725>(東証プライム)は12月23日、保有する投資有価証券の一部売却を決議し、投資有価証券売却益を特別利益として計上する見込みだと発表した。資産効率の向上と、グループ事業の成長に向けた投資原資の確保を目的とする。

売却対象は同社が保有する上場有価証券1銘柄で、売却益は約30億円(概算)となる見通しだ。発生期間は2025年12月期第4四半期連結会計期間で、特別利益として計上する予定である。売却益は株価動向などの不確実性を含むが、2025年12月期の連結業績予想に変更はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

