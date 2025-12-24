*07:03JST NY株式：NYダウは79ドル高 GDPを好感（23日）

米国株式市場は続伸。ダウ平均は79.73ドル高の48442.41ドル、ナスダックは133.01ポイント高の23561.84で取引を終了した。

金利高を嫌気し、寄り付き後、軟調に推移。その後、7－9月期の国内総生産（GDP）で消費が支援し2年ぶりの高成長となった結果を受け、景気に楽観的な見方が広がり相場を押し上げた。ハイテクも強く、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、消費者サービスが下落した。

検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）はデータセンター会社、インターセクトと47.5億ドルで買収合意を発表し、上昇。石油・ガス会社のセーブル・オフショア（SOC）はトランプ政権がカリフォルニアのパイプライン再稼働を承認したため、上昇。石炭採掘会社のラマコ・リソーシズ（METC）は磁石製造のマルベリーインダストリーと供給契約交渉で拘束力のない覚書を締結し、上昇。

製薬会社のイーライリリー（LLY）はデンマークの同業、ノボ・ノルディクスの肥満治療薬「ウゴービ」錠剤を巡り当局承認を得て販売可能となるため、競争激化懸念に下落した。化粧品メーカーのコティ（COTY）は最高経営責任者（CEO）の退任計画を理由にアナリストが投資判断を引下げたため、下落。企業向けIT管理ソフトウエアメカーのサービスナウ（NOW）は、サイバーセキュリティー新興企業のアーミスを77億ドル超で買収することで合意、過去最大の買収案件で警戒感に売られた。

トランプ大統領は連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に関し、自分に反対する者を指名することはないと強気の姿勢を見せた。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》