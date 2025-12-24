*05:00JST 12月23日のNY為替概況

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円93銭から156円54銭まで上昇し、引けた。

日本当局による円安是正介入警戒感が根強く、円が堅調に推移。その後、米7－9月期国内総生産（GDP）が予想を上回り2年ぶり高成長を記録したため来年の利下げ観測を受けたドル売りが後退した。

ユーロ・ドルは1.1794ドルから1.1764ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は183円84銭から184円23銭まで上昇した。

ポンド・ドルは1.3513ドルから1.3471ドルまで下落。

ドル・スイスは0.7873フランから0.7908フランまで上昇した。



[経済指標]

・米ADP週雇用平均（12/6）：＋1.15万人（＋1.75万人←＋1.625万人）

・米・7-9月期GDP確定値：前期比年率＋4.3％（予想：＋3.3％、4－6月期：＋3.8％）

・米・7-9月期個人消費確定値：前期比＋3.5％（予想＋2.7％、4－6月期：＋2.5％）

・米・7-9月期GDP価格指数確定値：前期比＋3.8％（予想＋2.7％、4－6月期：＋2.1％）

・米・10月耐久財受注速報：前月比－2.2％（予想－1.5％、9月＋0.5％）

・米・11月鉱工業生産：前月比＋0.2％（予想＋0.1％ 10月－0.1％）

・米・11月設備稼働率：76.0％（予想：75.9％、・10月：75.9％）

・米・12月消費者信頼感指数：89.1（予想：91.0、11月：92.9←88.7）

・米・12月リッチモンド連銀製造業指数：－7（予想―10、11月：-15）《KY》