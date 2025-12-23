*18:54JST And Doホールディングス---リフォーム事業譲渡（連結子会社の異動）を発表

And Doホールディングス＜3457＞は、2025年8月12日付「リフォーム事業譲渡に関する個別協議開始のお知らせ」で開示したとおり、連結子会社ハウスドゥ・ジャパン（本社：京都市）が展開するリフォーム事業（対象事業）の譲渡に向けた個別協議を進め、 本日2025年12月23日開催の取締役会において、同社子会社であるDOのリフォーム（本社：京都市）へ吸収分割の方法で対象事業を承継（以下、本吸収分割）させたうえで、上新電機＜8173＞へDOのリフォームの全株式を譲渡することを決議したことを発表。

ハウスドゥグループは、不動産事業を通じて世の中を安心、便利にすることを目標に「ハウスドゥ」のブランドで全国 700 店舗超のフランチャイズチェーンネットワークを展開しており、時代に即した不動産ソリューションサービスを提供する不動産サービスメーカーとして、不動産業を通じて社会課題の解決を図るとともに、顧客から必要とされ続ける企業を目指し、事業拡大に努めている。 その中で、ハウスドゥグループの持続的な成長と企業価値向上を図るべく、不動産と金融を融合させたサービスへの取組の推進を強化し、資本収益性、成長性の高い事業に経営資源を集中するため、対象事業を譲渡したとしている。

上新電機は、2025年11月4日公表の2028年3月期を最終年度とする新中期経営計画「JT-2028 経営計画」において、持続的成長と企業価値向上を可能とする事業基盤の再構築を目指しており、ライフスタイル・サポートカンパニーへの進化としてリフォーム事業の領域拡張を掲げており、本株式譲渡により対象事業のさらなる拡大が期待できるものとし、譲渡先として決定したとしている。《AK》