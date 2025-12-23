*14:09JST 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感が緩和

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-2.31（低下率9.11％）の23.05と低下している。なお、今日ここまでの高値は24.25、安値は22.80。

昨日の米株式市場で主要指数が上昇したが、日経225先物は昨日までの続伸で1270円上昇しており、今日はやや売りが先行して始まった。クリスマス休暇となる投資家も多い中、今日は取引開始後に日経225先物が下値の堅い展開となり、昨日までの大幅上昇の後にしては株価の下値が堅いとの見方から、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》