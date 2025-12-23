12/23の強弱材料

*08:43JST 12/23

強気材料

・日経平均株価は上昇（50402.39、+895.18）

・NYダウは上昇（48362.68、+227.79）

・ナスダック総合指数は上昇（23428.83、+121.21）

・SOX指数は上昇（7145.57、+77.71）

・米原油先物相場が上昇（58.01、+1.49）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（50320、-100）

・為替相場は円高・ドル安（156.90-157.00）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・11月工作機械受注

・テラテクノロジーが東証スタンダードに新規上場

・7-9月期米国GDP

・10月米国耐久財受注

・11月米国鉱工業生産指数

・12月米国消費者信頼感指数

・11月ユーロ圏新車販売台数

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・12月ブラジルFGV建設コスト

・12月ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15《YY》