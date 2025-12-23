関連記事
12/23の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 12/23
強気材料
・日経平均株価は上昇（50402.39、+895.18）
・NYダウは上昇（48362.68、+227.79）
・ナスダック総合指数は上昇（23428.83、+121.21）
・SOX指数は上昇（7145.57、+77.71）
・米原油先物相場が上昇（58.01、+1.49）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（50320、-100）
・為替相場は円高・ドル安（156.90-157.00）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・11月工作機械受注
・テラテクノロジーが東証スタンダードに新規上場
・7-9月期米国GDP
・10月米国耐久財受注
・11月米国鉱工業生産指数
・12月米国消費者信頼感指数
・11月ユーロ圏新車販売台数
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・12月ブラジルFGV建設コスト
・12月ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15《YY》
スポンサードリンク