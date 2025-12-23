*08:37JST 米国株式市場は続伸、ハイテクが支援

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（22日）

DEC22

Ｏ 50550（ドル建て）

Ｈ 50755

Ｌ 50280

Ｃ 50440 大証比+20（イブニング比+100）

Vol 2834



DEC22

Ｏ 50405（円建て）

Ｈ 50620

Ｌ 50160

Ｃ 50320 大証比-100（イブニング比-20）

Vol 11272

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（22日）

ADR市場では、対東証比較（ドル156.92円換算）で、三菱UFJFG ＜8306＞、トヨタ自<7

203>、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 219.51 0.13 3445 -1

0

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.87 0.12 2490 -5

8035 (TOELY) 東京エレク 105.06 2.16 32972 -19

8

6758 (SONY.N) ソニー 25.23 -0.18 3959 -

1

9432 (NTTYY) NTT 24.65 -0.23 155 0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.00 -0.01 3609

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.05 0.01 5029 2

5

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.41 0.29 57135 -27

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 56.20 0.95 17638 -177

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.45 0.13 4849

2

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 119.80 -0.85 9400

7

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.40 0.12 5074 10

8031 (MITSY) 三井物産 580.00 -0.65 4551 -

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8631 -318

4568 (DSNKY) 第一三共 20.93 -0.22 3284 -

1

9433 (KDDIY) KDDI 17.13 -0.08 2688 -6

7974 (NTDOY) 任天堂 16.64 -0.37 10445 20

0

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.10 -1.07 5822 2

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.24 0.12 1582

0

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.29 -0.06 5740 -

9

6902 (DNZOY) デンソー 13.74 0.04 2156 -1

7

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.30 -0.19 8254 -

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.36 0.09 2881 -

1

8411 (MFG.N) みずほFG 7.36 0.04 5775 70

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.84 0.14 20149 -7

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.10 0.18 4739 5

5

7741 (HOCPY) HOYA 152.81 0.23 23979 9

6503 (MIELY) 三菱電機 59.67 0.85 4682

6

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.16 -0.12 3189 -1

5

7751 (CAJPY) キヤノン 30.29 0.47 4753 -

3

6273 (SMCAY) SMC 17.22 0.17 54043 3

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.10 -3.59 1742 -33

9

6146 (DSCSY) ディスコ 30.00 1.00 47076 -15

4

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.08 -0.01 2209 -8

8053 (SSUMY) 住友商事 34.60 -0.18 5429

6

6702 (FJTSY) 富士通 27.12 -0.41 4256 -

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.67 2.07 17837 -6

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.83 -0.07 7165 -1

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 0.74 1726 9

6

8002 (MARUY) 丸紅 27.87 0.00 437 -390

7

6723 (RNECY) ルネサス 6.80 0.24 2134 -

5

6954 (FANUY) ファナック 19.22 0.80 6032

1

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.74 -0.35 3725 1

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.00 -0.10 1778 -

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.02 0.13 5025 1

4

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.71 0.01 3361 -1

2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.27 0.26 2053 -3

8

6857 (ATEYY) アドバンテスト 127.40 2.40 19992 -5

8

4543 (TRUMY) テルモ 14.58 -0.35 2288 -

9

8591 (IX.N) オリックス 28.98 0.13 4548 3

0

（時価総額上位50位、1ドル156.92円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（22日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 1726 96 5.8

9

5020 (JXHLY) ENEOS 14.63 1148 52 4.74

6752 (PCRHY) パナソニック 13.15 2063 53 2.6

4

8830 (SURYY) 住友不動産 26.00 8160 201 2.5

3

7974 (NTDOY) 任天堂 16.64 10445 200 1.9

5

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（22日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 12.20 1914 -198 -9.3

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8631 -318 -3.55

「米国株式市場概況」（22日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48362.68 前日比：227.79

始値：48211.88 高値：48457.47 安値：48199.13

年初来高値：48704.01 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23428.83 前日比：121.21

始値：23450.53 高値：23476.50 安値：23362.93

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6878.49 前日比：43.99

始値：6865.21 高値：6882.03 安値：6855.74

年初来高値：6901.00 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.833％ 米10年国債 4.165％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は227.79ドル高の48362.68ドル、ナスダックは121.2

1ポイント高の23428.83で取引を終了した。

追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。半導体エヌビディア（NVD

A）の回復がけん引し相場は続伸した。クリスマスラリー期待を受けた買いも目立

ち、終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では銀行・

自動車・自動車部品が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落した。

半導体エヌビディア（NVDA）は中国向け人工知能（AI）チップH200の出荷が来年2月

半ばに予定されているとの報道を受け、期待感に買われた。電気自動車メーカーの

テスラ（TSLA）は同社の自動運転ロボタクシーサービスで、サンフランシスコの停

電による影響が見られなかったことをマスク最高経営責任者（CEO）が明らかにした

ほか、2018年に承認されたマスク氏への巨額報酬パッケージについて、デラウェア

州の最高裁が報酬案を無効とした下級審の判断を覆したことが好感され上昇。

メディアのパラマウント・スカイダンス（PSKY）は同業ワーナー・ブラザース・デ

ィスカバリー（WBD）買収提案修正案を提示、ソフトウエア・メーカー、オラクル

（ORCL）共同創業者兼会長のラリー・エリソン氏が404億ドルの個人保証を提供する

ことが当局への届け出で、明らかになり、上昇。ワーナー・ブラザース・ディスカ

バリー（WBD）も上昇した。一方、競合となる動画配信のネットフリックス（NFLX）

は下落。石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）は原油価格の上昇に連

れ、収益増期待に買われた。エネルギー製品の生産会社、ドミニオン・エナジー

（D）は同社所有の洋上風力発電プロジェクト建設をトランプ政権が一時停止したこ

とが嫌気され下落。

連邦準備制度理事会（FRB）のマイラン理事は、もし、FRBの利下げが継続しなけれ

ば景気後退に直面すると警告した。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》