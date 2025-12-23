*08:21JST 22日の米国市場ダイジェスト：NYダウは227ドル高 ハイテクが支援

■NY株式：NYダウは227ドル高 ハイテクが支援

米国株式市場は続伸。ダウ平均は227.79ドル高の48362.68ドル、ナスダックは121.21ポイント高の23428.83で取引を終了した。

追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。半導体エヌビディア（NVDA）の回復がけん引し相場は続伸した。クリスマスラリー期待を受けた買いも目立ち、終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では銀行・自動車・自動車部品が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落した。

半導体エヌビディア（NVDA）は中国向け人工知能（AI）チップH200の出荷が来年2月半ばに予定されているとの報道を受け、期待感に買われた。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は同社の自動運転ロボタクシーサービスで、サンフランシスコの停電による影響が見られなかったことをマスク最高経営責任者（CEO）が明らかにしたほか、2018年に承認されたマスク氏への巨額報酬パッケージについて、デラウェア州の最高裁が報酬案を無効とした下級審の判断を覆したことが好感され上昇。

メディアのパラマウント・スカイダンス（PSKY）は同業ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）買収提案修正案を提示、ソフトウエア・メーカー、オラクル（ORCL）共同創業者兼会長のラリー・エリソン氏が404億ドルの個人保証を提供することが当局への届け出で、明らかになり、上昇。ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）も上昇した。一方、競合となる動画配信のネットフリックス（NFLX）は下落。石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）は原油価格の上昇に連れ、収益増期待に買われた。エネルギー製品の生産会社、ドミニオン・エナジー（D）は同社所有の洋上風力発電プロジェクト建設をトランプ政権が一時停止したことが嫌気され下落。

連邦準備制度理事会（FRB）のマイラン理事は、もし、FRBの利下げが継続しなければ景気後退に直面すると警告した。



■NY為替：米ドル・円は一時156円台後半、日本当局の円安是正介入を警戒

22日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円40銭から156円71銭まで下落し、157円03銭で引けた。片山財務相発言を受け日本当局の円安是正介入を警戒した円買いが加速した。また、米9月シカゴ連銀全米活動指数の結果やミランFRB理事発言でドル売りも優勢となったが低調な2年債入札結果を受け下げ止まった

ユーロ・ドルは1.1740ドルから1.1769ドルまで上昇し、1.1760ドルで引けた。ユーロ・円は184円81銭から184円30銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3430ドルから1.3477ドルへ上昇。ドル・スイスは0.7934フランから0.7916フランまで下落した。



■NY原油：NY原油：大幅高、58ドル台に上昇

22日のNY原油先物2月限は大幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.49ドル（＋2.64％）の58.01ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.60－58.13ドル。アジア市場の序盤からじり高となり、米国市場の序盤にかけて58.13ドルまで買われた。その後は上げ渋ったが、57ドル台半ば近辺で押し目買いが観測されており、通常取引終了後の時間外取引では主に58ドルを挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 55.88ドル +0.61ドル（+1.10％）

モルガン・スタンレー（MS） 179.76ドル +2.78ドル（+1.57％）

ゴールドマン・サックス（GS）899.00ドル +5.52ドル（+0.61％）

インテル（INTC） 36.37ドル -0.45ドル（-1.22％）

アップル（AAPL） 270.97ドル -2.70ドル（-0.98％）

アルファベット（GOOG） 311.33ドル +2.72ドル（+0.88％）

メタ（META） 661.50ドル +2.73ドル（+0.41％）

キャタピラー（CAT） 582.41ドル +6.19ドル（+1.07％）

アルコア（AA） 53.72ドル +2.47ドル（+4.81％）

ウォルマート（WMT） 112.60ドル -1.76ドル（-1.53％）《NH》