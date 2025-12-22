*17:10JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後以降は底堅さも

22日の東京市場でドル・円は下げ渋り。早朝に157円70銭を付けた後、日本の円安牽制で円買いが強まり、正午にかけて157円28銭まで値を下げた。ただ、日経平均株価の大幅高で午後は円買い後退。ドル売りも弱まり、157円台前半から半ばで推移した。

・ユ-ロ・円は184円24銭から184円81銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1706ドルから1.1731ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値50,084.55円、高値50,590.88円、安値49,982.20円、終値50,402.39円(前日比895.18円高)

・17時時点：ドル・円157円40-50銭、ユ-ロ・円184円70-80銭

【金融政策】

・中国人民銀行：1年貸出プライムレートを3.00％に据え置き

【要人発言】

・木原官房長官

「金利の上昇、日銀と連携して影響を注視」

「為替、一方向かつ急激な動きもみられ憂慮している」

「投機的な動きも含めた行き過ぎた動き、必要に応じて適切に対応」

【経済指標】

・英・7-9月期国内総生産改定値：前年比+1.3％（予想：+1.3％）《TY》