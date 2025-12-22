綿半HD、未来の経営者を育てる一歩、綿半ホームエイドが「こども社長体験」開催

■小学校4年生から中学校3年生が対象

綿半ホールディングス<3199>(東証プライム)グループの綿半ホームエイド(長野県長野市)は、2026年3月に小学校4年生から中学校3年生を対象とした体験型プログラム「こども社長体験」を実施する。

同プログラムは、次世代を担う子どもたちに向けて、実際の企業活動を通じて「仕事」「お店」「お金」について学ぶ機会を提供することを目的としている。多様な商品を取り扱う綿半の店舗や本社での就労体験、さらには社長業務の体験を通じて、働くことの楽しさや会社経営の仕組みを体感できる内容となっている。

体験内容は多岐にわたる。まず、綿半ホームエイドの永岡社長から直接、社長の仕事についての説明を受け、実際の業務に同行する。さらに、商品開発の現場ではネーミングや試食を通じてアイデアを形にするプロセスを体験。子どもたちの発想から新商品が誕生する可能性もあるという。

また、給与の決まり方や勤怠管理といった会社運営の基礎を学ぶ機会も設けられており、普段は見えにくい企業の裏側に触れることができる。店舗見学では、実際にお客様への接客やおすすめ商品の販売も体験し、現場のリアルな空気を感じることができる。

応募は、長野県内の綿半各店舗に設置された専用の履歴書に必要事項を記入のうえ、下記宛先まで郵送する。締切は2026年1月16日(金)必着。なお、応募状況により早期に募集を締め切る場合がある。

【履歴書送付先】 〒381―0024 長野県長野市南長池205 綿半パートナーズ株式会社 総務ユニット宛

未来の社長たちが、実社会のリアルな空気を感じる貴重な機会となりそうだ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

