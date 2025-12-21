*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：【掉尾の一振を狙うシリーズ】値幅どりを狙う注目個別銘柄【FISCOソーシャルレポーター】

※2025年12月14日15時に執筆

2025年は日経平均5万円の壁を突破しました。AIや防衛関連の飛躍が目覚ましい年となりましたが、来年はどんなテーマが話題になるんでしょうか。日米政府ともに何かしらの目玉政策が飛び出す可能性もありますので、注視していきたいもんですねぇ。

改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。

12月9日、10日のFOMCにて米FRBは0.25ポイントの政策金利引き下げを発表しました。事前に織り込み済みでもあった為か、市場は意外と冷静に受け止めていた印象です。これによって、さらにインフレ圧力が強まると思われますが、個人消費の落ち込みによる景気悪化が不安視されております。

市場に漠然とした不安感が漂い始めますと、年末年始はお祭りムードというよりはしんみりとした様子見ムードになるかもしれませんねぇ…。基本的には株高で楽観のスタンスではありますが、何を理由として暴落するのか昨今の株式市場は予測が難しくなっている事も事実です。そういう訳で、常に緊張の糸が張っている状況が続いております。

12月8日～12日の日経平均を見てみますと、51000円付近で勢いが鈍化しているようです。そして、なぜだかよくわからないですが12月18日、19日の日銀金融政策決定会合の前に、既に0.25ポイントの利上げが決まったようにマスコミ各社が報道しておりました。毎度情報が漏れていますが、これはもう規制されないもんなんですかねぇ…。

さて、そんな不満は言いながらも株高であれば、あたくしとしては何も言うことはありません。年末年始で動きが落ち着いても、中長期で上昇トレンドであれば値幅を狙える銘柄は必ずありますので、冷静に銘柄選定をして参ります。

まずは、次世代半導体向け計測装置「XTRAIA（エクストライア）MF－3400」の販売開始を発表して急動意したリガクHD＜268A＞です。業績好調で野村證券は目標株価を1600円に設定しました。来年もエヌビディアの報道や政府の政策によって、AI半導体関連は物色されるタイミングが来ると思われますねぇ。

LNGプラント世界首位級の千代田化工建設＜6366＞も直近で年初来高値を更新してきました。今年の2月、米アラスカ州のLNG開発で日米が協力する可能性に関する報道で物色された経緯があり、高市政権の誕生によって進展の可能性や例の80兆円の投資先になり得るか注視していきたいところです。

機械式圧力計で世界首位の長野計器＜7715＞は、PER・PBRの割安感がありますな。チャートはじわじわと上昇トレンドを形成しており、8月に実施された自社株買いも好感されている模様。

データセンター向けの需要が拡大しているニッポン高度紙工業＜3891＞は、主力のアルミ電解コンデンサ用セパレータが引き続き業績寄与するか。連結配当性向40%を目標にしており、25日移動平均線を上回って強気のトレンドを形成しております。

11月14日の決算が好調だったアプライド＜3020＞は、パソコン小売店を展開している企業ですな。世界情勢やマクロ経済に相場が左右される中で、内需でディフェンシブの要素を持つ同社に資金が流入しております。

フィジカルAI関連として物色されているアイサンテクノロジー＜4667＞は、昨年12月にKDDI＜9433＞などと全自動配送実現に向けてロボット・自動運転車・ドローンの協調配送実証に成功したと発表しました。来年は物流業界などの労働力不足の業界へ政府の働きかけがあるのか注視です。

最後は工業密ねじ大手でロボット関連にも思惑がある日東精工＜5957＞で締めさせていただきます。25年12月期は大台となる売上500億円に到達する予想で、予想通りに数字を達成できるのか監視中です。

さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。

執筆者名：有限亭玉介

ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず《HM》