株ブロガー・さなさえ：いよいよ個人中心の年末相場スタート！今仕込んでみたい株【FISCOソーシャルレポーター】

以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「さなさえ」氏（ブログ：『さなさえの麗しき投資ライフ』）が執筆したコメントです。

※2025年12月19日15時に執筆

皆様、おはこんばんちは。相場の荒波をサーフボード（と、たまに浮き輪）で乗りこなす、株ブロガーのさなさえです。2025年もいよいよ大詰め。街がクリスマスムードに染まる中、わたしたち投資家が一番気になるのは、ツリーの飾りよりも「大納会までにどの銘柄が跳ねるか」ですよね♪足元のマーケットはなかなか一筋縄ではいかない、痺れる展開が続いています。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや152回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜AIバブルへの懸念とバリュー株へのシフト＞

現在の相場背景を読み解く上で外せないのが、これまで市場を猛烈に牽引してきた「AI・半導体セクター」への見方の変化です。米エヌビディアの独走に陰りが見え始めたという声や、莫大な投資に対する収益化のスピードへの疑問など、一部では「AIバブル」への懸念が広がっています。さらに、日本では日銀が政策金利を0.75%程度へと引き上げ、約30年ぶりの「金利のある世界」が現実のものとなりました。これにより、グロース株への警戒感が高まる一方で、利ざや拡大が期待される銀行や、資産背景がしっかりした低PBRの「バリュー株」へと物色の矛先が大きくシフトしています。まさに「実利」を取る相場へと変貌を遂げているのです。

いよいよ機関投資家も冬休みに入り、市場の主役はわたしたち個人投資家へとバトンタッチされます。「手掛かり難」と言われるこの年末相場において、最強の攻略本となるのが……そう、12月17日に発刊されたばかりの『会社四季報』（春号）です！

この最新号をめくってみると、業績を上方修正している銘柄や、独自の「フィジカルAI」技術で実需を掴んでいる銘柄、さらには国策である資源・宇宙関連など、魅力的な「お宝」がザクザク見つかるんですよね。今回はそれを読んで、わたしが「これは……期待しちゃうっ♪」と感じた銘柄たちを、人気のテーマ別に早足でご紹介していきまっす！

＜四季報相場もあるかも…♪＞

AIバブル懸念があっても世界的なニーズ増の最中で半導体・半導体製造装置関連は不可避です。主要のアドバンテスト＜6857＞やキオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞は業績面でも絶好調。中小型株からはAIメカテック＜6227＞、マルマエ＜6264＞、フェローテックHD＜6890＞、ADEKA＜4401＞をチェック。そしてAI関連からは不動産×AIで業績期待でSREホールディングス＜2980＞、AIを活用した自社ブランド展開のAiロボティクス＜247A＞、就業支援×AIのポート＜7047＞をピックアップ。また、AIインフラの要であるデータセンター・光半導体関連からは、主要のフジクラ＜5803＞、住友電気工業＜5802＞への期待は継続。そして超電導や高効率送電技術に強みのあるSWCC＜5805＞、生成AI基板向けスペシャルガラスで独壇場の日東紡績＜3110＞、次世代通信インフラの最前線のアンリツ＜6754＞、データセンターの冷却実需の高砂熱学工業＜1969＞を見ています。

当記事でもここまで連載してきたフィジカルAI（ロボティクス）関連からはミネベアミツミ＜6479＞、ナブテスコ＜6268＞という本命格への高評価は継続。FA化の進展で受注増に思惑が募る不二越＜6474＞は現在のPBRで見ても面白味がありそうです。

また、直近では銅の高騰で非鉄金属・レアメタル関連株にも物色が入っていたようですね。三井金属＜5706＞、住友金属鉱山<5713>、JX金属<5016>への期待はまだ続きそうです。フルヤ金属<7826>もまだ上昇余地がありそうですね。海底資源開発への期待高の三井海洋開発<6269>、都市鉱山関連の一角でもあるAREホールディングス<5857>、資源価格上昇が収益を後押しする松田産業<7456>は、まだ割安感がありますね。

最後は直近IPOから…再上場で話題のSBI新生銀行<8303>はセカンダリーで狙う向きも多そうです。訳あり不動産の再生事業で話題のAlbaLink<5537>、DX支援の実需で業績期待の高いITコンサルのノースサンド<446A>も世情にマッチングした企業であり、その業績面からもチェックしています。

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、ご紹介した注目株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の注目株をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。ご興味があれば覗きに来て下さい。もちろん、株の情報以外のネタも…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)ではでは。Have a nice trade.

執筆者名：さなさえ

ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』《HM》