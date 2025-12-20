*14:38JST 日米の注目経済指標：7-9月期の米経済成長率は鈍化する見込み

12月22日－26日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■23日（火）午後10時30分発表予定

○(米)7-9月期国内総生産-予想：前期比年率＋3.2％

4-6月期は個人消費がまずまず順調だったが、7-9月期は関税の影響もあり、前期との比較で順調ではないため、経済成長はある程度減速するとみられる。雇用情勢の弱含みも個人消費の伸びを抑える一因となり得る。

■23日（火）午後11時15分発表予定

○（米)11月鉱工業生産-予想：前月比＋0.1％

参考となる9月実績は前月比＋0.1％。自動車・同部品の生産が低下したことが影響したようだ。10月以降も自動車・同部品の生産水準は特に持ち直していないため、生産レベルは9月時点と差のない水準にとどまる見込み。

■23日（火）日本時間24日午前0時発表予定

○(米)12月CB消費者信頼感指数-予想：91.4

参考となる11月実績は88.7。12月については追加利下げの影響があること、インフレ悪化の懸念は多少緩和されていることから、消費者信頼感の改善が予想される。

■26日（金）午前8時30分発表予定

○(日)11月失業率-10月実績は2.6％

参考となる10月実績は2.6％と、3カ月連続で同水準。一方、有効求人倍率は0.02ポイント低下の1.18倍で2021年12月以来の低い水準。11月については、失業率は横ばい、有効求人倍率は若干低下する可能性がある

○その他の主な経済指標の発表予定

・23日（火）：（米）10月耐久財受注

・26日（金）：（日）11月鉱工業生産《FA》