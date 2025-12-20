関連記事
前日に動いた銘柄 part2 ニューテック、誠建設、JMACSなど
銘柄名<コード19日終値⇒前日比
ラクスル＜4384＞ 1910 -55
TOB価格上回る株価水準に警戒感も。
NSグループ＜471A＞ 1397 -33
18日大幅高で短期資金の利食い売り。
テクセンドフォトマスク＜429A＞ 2874 -70
IPO銘柄への資金シフトなども強まるか。
キオクシアHD＜285A＞ 9340 -170
特に材料なく需給要因が中心か。
任天堂＜7974＞ 10650 -335
シティグループ証券では目標株価を引き下げ。
ニッスイ＜1332＞ 1178.5 -21.5
チリ企業買収による資金負担増への警戒続く。
ニューテック＜6734＞ 2197 +400
サクサが実施のTOB価格2650円にサヤ寄せ。
誠建設＜8995＞ 2569 +500
仕手化続く。
津田駒＜6217＞ 421 +80
熱可塑性CFRP対応の部品製造ロボット開発。
JMACS＜5817＞ 986 +140
フィジカルAI関連として上値追いが続く。
ユニバーサル＜6425＞ 765 +70
ミリオンゴッドの検定通過情報で。
Abalance＜3856＞ 453 -100
第三者委員会の調査結果報告書を引き続きマイナス視。
ヒーハイスト＜6433＞ 709 -80
週末要因から短期資金の換金売り優勢。
3Dマトリクス＜7777＞ 308 -12
欧州で次世代止血材の製造販売承認取得。上値は重い。
ソフトマックス＜3671＞ 342 +10
25年12月期配当予想を上方修正。
PRISMBio＜206A＞ 167 -20
米タラス・バイオと共同研究契約締結で18日ストップ高。19日は反動安。
スパイダープラス＜4192＞ 306 +11
建設DXサービスの新機能を清水建設・NYKシステムズと共同開発。
アクリート＜4395＞ 1310 -188
18日大幅高の反動安。
TrueData＜4416＞ 770 +9
あらた＜2733＞と戦略的業務提携。
マクアケ<4479> 850 -54
75日線が上値を阻む形に。
AnyMind<5027> 625 +87
化粧品などの流通・企画・販売を展開するサン・スマイル社を子会社化。
リボミック<4591> 75 +1
三菱商事ライフサイエンスと「抗好中球エラスターゼアプタマー」の
国内特許を共同出願。上値は重い。
JRC<6224> 1388 +47
26年2月期利益と配当予想を上方修正。《CS》
