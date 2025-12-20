*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ニューテック、誠建設、JMACSなど

銘柄名<コード19日終値⇒前日比

ラクスル＜4384＞ 1910 -55

TOB価格上回る株価水準に警戒感も。

NSグループ＜471A＞ 1397 -33

18日大幅高で短期資金の利食い売り。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 2874 -70

IPO銘柄への資金シフトなども強まるか。

キオクシアHD＜285A＞ 9340 -170

特に材料なく需給要因が中心か。

任天堂＜7974＞ 10650 -335

シティグループ証券では目標株価を引き下げ。

ニッスイ＜1332＞ 1178.5 -21.5

チリ企業買収による資金負担増への警戒続く。

ニューテック＜6734＞ 2197 +400

サクサが実施のTOB価格2650円にサヤ寄せ。

誠建設＜8995＞ 2569 +500

仕手化続く。

津田駒＜6217＞ 421 +80

熱可塑性CFRP対応の部品製造ロボット開発。

JMACS＜5817＞ 986 +140

フィジカルAI関連として上値追いが続く。

ユニバーサル＜6425＞ 765 +70

ミリオンゴッドの検定通過情報で。

Abalance＜3856＞ 453 -100

第三者委員会の調査結果報告書を引き続きマイナス視。

ヒーハイスト＜6433＞ 709 -80

週末要因から短期資金の換金売り優勢。

3Dマトリクス＜7777＞ 308 -12

欧州で次世代止血材の製造販売承認取得。上値は重い。

ソフトマックス＜3671＞ 342 +10

25年12月期配当予想を上方修正。

PRISMBio＜206A＞ 167 -20

米タラス・バイオと共同研究契約締結で18日ストップ高。19日は反動安。

スパイダープラス＜4192＞ 306 +11

建設DXサービスの新機能を清水建設・NYKシステムズと共同開発。

アクリート＜4395＞ 1310 -188

18日大幅高の反動安。

TrueData＜4416＞ 770 +9

あらた＜2733＞と戦略的業務提携。

マクアケ<4479> 850 -54

75日線が上値を阻む形に。

AnyMind<5027> 625 +87

化粧品などの流通・企画・販売を展開するサン・スマイル社を子会社化。

リボミック<4591> 75 +1

三菱商事ライフサイエンスと「抗好中球エラスターゼアプタマー」の

国内特許を共同出願。上値は重い。

JRC<6224> 1388 +47

26年2月期利益と配当予想を上方修正。《CS》