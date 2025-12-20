関連記事
前日に動いた銘柄 part1 GMOインターネット、武田薬、イオンフィナンシャルサービスなど
銘柄名<コード>19日終値⇒前日比
コーセル＜6905＞ 1100 -53
26年5月期業績予想を下方修正。
ミズホメディー＜4595＞ 1715 +89
25年12月期業績と配当予想を上方修正。
武田薬＜4502＞ 4604 +119
ザソシチニブの第3相臨床試験データを公表。
日本精機＜7287＞ 2164 +50
ヘッドアップディスプレイがトヨタ＜7203＞に初採用。
Waqoo＜4937＞ 1444 +98
シップHD＜3360＞のグループ会社とベトナム展開で包括的パートナーシップ。
カルナバイオ＜4572＞ 439 +80
米国テキサス大学MDアンダーソンがんセンターとAMLを対象とした
monzosertib開発推進に向けた覚書。
GMOインターネット＜4784＞ 759 +100
目先の底打ち感からリバウンド狙いの動きに。
イオンフィナンシャルサービス＜8570＞ 1768 +185
オアシスマネジメントの大量保有が明らかに。
日本マイクロニクス＜6871＞ 6380 +370
半導体関連株堅調地合いで押し目買い優勢。
SHIFT＜3697＞ 1014 +54
節税対策売りなどにも一巡感か。
リガク＜268A＞ 1174 +60
半導体関連堅調な流れも支援に。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 17115 +990
CPI下振れ受けた米ハイテク株高の流れ好感。
サイボウズ＜4776＞ 2962 +106
来年度の増益・増配見通しを公表で。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1847 +80
ゼナーアセットマネジメントが大株主に登場。
石油資源開発＜1662＞ 1562 +36
18日には米国タイトオイル・ガス資産の取得を発表。
エスコン＜8892＞ 1107 +29
18日には北広島市新駅タワープロジェクト着工を発表。
フジクラ＜5803＞ 16630 +670
米ハイテク株高でAI関連に買い安心感。
西日本フィナンシャルホールディングス＜7189＞ 3166 +126
野村證券では目標株価を引き上げ。
メルカリ<4385> 3030 +84.5
18日には駿河屋との資本業務提携発表。
ネクセラファーマ<4565> 754 -106
ベーリンガーがライセンスオプション権の未行使を決定。
ADワークスグループ<2982> 420 -31
日銀の利上げ懸念など背景か。
日本板硝子<5202> 478 -12
日銀利上げによる円高懸念なども反映か。
霞ヶ関キャピタル<3498> 7550 -270
日銀決定会合結果発表控えて警戒感も。《CS》
