*18:45JST ダイナミックマッププラットフォーム---オープンワールドドライブゲーム「Apex Point」に高精度3次元データを提供

ダイナミックマッププラットフォーム＜336A＞は18日、フランスのインディーゲームスタジオ「Apex Studio」が開発するオープンワールド型PCゲーム「Apex Point」に対し、高精度3次元データを提供したと発表した。

「Apex Point」は、日本の実在する都市や高速道路、峠道などを舞台に、自動車の整備・レース・ドライブ・配達業務などを楽しめるオープンワールド型ゲームである。今回同社は、神奈川県横浜市の大黒ふ頭エリアを中心とした道路の高精度3次元データを提供し、同ゲームに実装される。

提供されたデータは、自動運転用途にも用いられる精度を有しており、ミリメートル単位での地形や高低差の再現が可能となっている。これにより、現実の道路を忠実に再現した没入感の高いドライブ体験が、ゲームを通じて世界中のユーザーに提供される。

また、実装に先立ち、当該データを活用したプロモーション動画が公開されており、同社は高精度3次元データのプラットフォーマーとして、活用領域の拡大を図っていく。《AK》