*18:35JST 19日の中国本土市場概況：上海総合は3日続伸、政策期待が引き続き指数をサポート

19日の中国本土市場は3日続伸。主要指標の上海総合指数が前日比14.08ポイント（0.36％）高の3890.45ポイントで引けた。

上海株式市場は朝方に小幅安となる場面もあったものの買いに転じ、終盤に上げ幅をやや拡大した。中国当局による産業支援策への期待が根強く、特に消費関連を中心に買いが優勢だった。また、米消費者物価指数（CPI）鈍化に伴う追加の利下げ期待などもサポート材料。一方、グローバル市場の不安定な動きが投資家心理に慎重さを残した。値動きは底堅さを示したが、引き続き経済指標や政策発表を見極める姿勢が強い。

セクター別では、自動車銘柄に買いが広がった。遼寧曙光汽車集団（600303/SH）が4.3％高、北汽藍谷新能源科技（600733/SH）が3.4％高、北汽福田汽車（600166/SH）が2.9％高で引けた。

また、不動産セクターも高い。新城控股集団（601155/SH）が2.1％高、信達地産（600657/SH）が2.0％高、金地集団（600383/SH）が1.6％高とそろって堅調な値動きを示した。ほかに、医薬セクターやインフラ、消費関連も買われた。

半面、エネルギー銘柄が軟調。中国海洋石油（600938/SH）が2.7％安、中国石油天然気（601857/SH）が0.6％安、陝西煤業（601225/SH）が1.7％安となった。また、銀行や半導体関連も売られた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.94ポイント（0.39％）高の244.15ポイント、深センB株指数が4.90ポイント（0.39％）高の1260.84ポイントで終了した。《AK》