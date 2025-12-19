関連記事
12月19日本国債市場：債券先物は132円85銭で取引終了
*15:47JST 12月19日本国債市場：債券先物は132円85銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付133円42銭 高値133円46銭 安値132円82銭 引け132円85銭
2年 1.091％
5年 1.461％
10年 2.000％
20年 2.954％
19日の債券先物3月限は133円42銭で取引を開始し、132円85銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.47％、10年債は4.14％、30年債は4.82％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.85％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.74％、NZ10年債は4.39％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 英・11月小売売上高（予想：前月比＋0.3％、10月：－1.1％）
・18：00 ユーロ圏・10月経常収支（9月：＋231億ユーロ）
・22：30 加・10月小売売上高（予想：前月比＋0.0％、9月：－0.7％）
・24：00 米・11月中古住宅販売件数（予想：415万件、10月：410万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
