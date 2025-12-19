関連記事
ＴＯＫＡＩホールディングス シェアサイクル「PULCLE」を活用した複合モビリティ拠点の設置
ＴＯＫＡＩホールディングス＜3167＞は18日、グループ会社のTOKAIケーブルネットワークが運営するシェアサイクルサービス「PULCLE」において、ファミリーマートおよび静岡ダイハツ販売と連携し、「複合モビリティ拠点」を静岡市内に新設すると発表した。
本拠点は2025年12月19日よりファミリーマート静岡東町店に設置され、同店舗にカーシェアサービス「TOYOTA SHARE」とPULCLEの駐輪ステーションを併設するもので、シェアサイクルとカーシェアがコンビニに併設される。
「PULCLE」は2025年6月にサービス開始から5周年を迎え、現在では自転車台数790台(開始当初の8.4倍)、駐輪ステーション約250ヵ所(同5.5倍)に拡大し、静岡市内における“新しい公共交通機関”として定着しつつある。
今回の取り組みは、ファミリーマートの掲げる「人に寄り添う地域活性化拠点としての進化」および、静岡ダイハツ販売の「地域に寄り添い暮らしを豊かにする」理念を共有したものであり、地域の利便性向上と移動スタイルの多様化を目的としている。
身近なコンビニエンスストアを拠点に、多様な移動手段を提供することで地域住民や観光客の利便性向上に寄与するほか、環境負荷の低減にも貢献する新たな移動手段の実現を目指す。《NH》
