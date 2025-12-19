トヨタ、ミディアムレンジのSUV、新世代RAV4を発売

今回発売した6代目の新型RAV4は、早くからティーザーキャンペーンで露出していたので、やや新鮮味はうすいものの、「Life is an Adventure」をテーマに、「どこへでも行けそう、なんでもできそう」という価値観を体現したのは成功している。RAV4らしい塊感のある力強いデザインとパッケージを維持しながら、「多様化」「電動化」「知能化」をキーワードに3ラインのグレードを開発した。

「多様化」では、洗練されたデザインの「Z」、オフロードも楽しめる「Adventure」、走りに拘りぬいた「GR SPORT(2025年度内発売予定)」の3つのスタイルを揃えたのだ。

「電動化」では、HEVと新開発のプラグインハイブリッドシステムを搭載したPHEV(2025年度内発売予定)をラインアップし、電動車ならではのシームレスな加速感と力強い走りを実現しています。「知能化」では、ソフトウェアづくりプラットフォーム「Arene」を初めて活用し、進化した安全・安心パッケージ「Toyota Safety Sense」やコックピットなどの重要なUIのソフトウェアの開発期間を短縮して車両に搭載。今後は複数機能を同時にアップデートに可能にするなど、更なる進化を目指す。

RAV4は、SUVがまだオフロードを走るクロカン四駆として位置付けられていた時代の1994年に、「アウトドアでも街乗りでも楽しい」SUVのパイオニアとして誕生した。今回の進化を通して、これからも世界中で親しまれるSUVとして、洗練されたダイナミズムを感じさせるエクステリアとなった。

扱いやすさを重視し、全長4600mm、全幅1855mm、全高1680mmにボディサイズを継承、使い勝手のいい最適な室内空間を実現した。ラゲージスペースは荷物の形や大きさに応じて、多彩な使い方ができ、荷室を拡大すると749リッターの大容量を確保している。

ドライバーのニーズに応えるインテリアとしてディスプレイやシフトなどの各種機能を島(アイランド)のように配置した「アイランドアーキテクチャー」を採用したのが大きな特徴。平衡感覚がつかみやすい水平なインストルメントパネルに加え、直感的なシフト操作など、すっきりとしたコックピット実現。シフト、電動パーキングブレーキならびにブレーキホールドのスイッチを機能的に集約し、運転中の視線移動や動作を最小限に抑えた。

走りにも磨きをかけた。新世代ハイブリッドシステム、高効率2.5リッター直列4気筒エンジンと優れたモーター出力により、システム最高出力177kw(240ps)の力強い動力性能を発揮。加えて、E-Four(電気式4WD)は前後輪の駆動力配分を100:0～20:80の間で緻密に制御し、発進加速性と旋回安定性を高いレベルで両立した。さらにTRAILモード/SNOWモードの走行制御モードを用意しており、悪路や雪道でも空転したタイヤにブレーキをかけて反対側に駆動トルクを配分することで、優れた脱出性と安定性を実現した。

進化した「Toyota Safety Sense」と、コックピットなどの重要なUI(ユーザーインターフェース)のソフトウェア開発に「Arene」を活用している。将来的には、複数機能の同時アップデート、オーナーに好み合わせたカスタマイズを可能にすることが期待できるようになる。(編集担当:吉田恒)

