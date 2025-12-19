*10:49JST LibWork---株主優待制度（暗号資産（ビットコイン）提供追加）の抽選方法決定

LibWork＜1431＞は18日、株主優待制度における暗号資産（ビットコイン）提供追加について、抽選方法の詳細を決定したと発表した。2025年9月24日に公表した株主優待制度の拡充内容に関し、2025年12月末日、2026年3月末日および2026年6月末日時点の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載され、かつ各時点で500株以上を保有する株主を抽選対象とする。

抽選は無作為で行われ、保有株式数が500株以上であれば抽選確率は同一とし、当選した場合に進呈される暗号資産（ビットコイン）は10,000円相当、50,000円相当、100,000円相当のいずれかとなる。参考値として、2025年9月末時点の500株以上保有株主数は3,287名であり、当選者数の上限は1,300名としている。本件株主優待制度の実施条件や進呈方法等の詳細は、2025年9月24日公表内容と同様であるとしている。《NH》