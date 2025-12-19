12/19の強弱材料

*08:47JST 12/19

強気材料

・NYダウは上昇（47951.85、+65.88）

・ナスダック総合指数は上昇（23006.36、+313.04）

・SOX指数は上昇（6863.63、+168.32）

・シカゴ日経225先物は上昇（49300、+150）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場が上昇（56.15、+0.21）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（49001.50、-510.78）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・11月消費者物価コア指数

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表

・植田日銀総裁が会見

・ギミックが東証スタンダード新規上場

・辻・本郷ITコンサルティングが東証スタンダードに新規上場

・パワーエックスが東証グロースに新規上場

・11月米国中古住宅販売件数

・12月米国ミシガン大学消費者マインド指数確報値

・11月ニュージーランド貿易収支

・11月英国小売売上高

・10月ユーロ圏経常収支

・12月ユーロ圏消費者信頼感指数

・10月カナダ小売売上高

・ロシア中央銀行が政策金利発表

・印・外貨準備高(先週)

・11月ブラジル経常収支

・11月ブラジル海外直接投資《YY》