関連記事
12/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:47JST 12/19
強気材料
・NYダウは上昇（47951.85、+65.88）
・ナスダック総合指数は上昇（23006.36、+313.04）
・SOX指数は上昇（6863.63、+168.32）
・シカゴ日経225先物は上昇（49300、+150）
・米長期金利は低下
・米原油先物相場が上昇（56.15、+0.21）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（49001.50、-510.78）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・11月消費者物価コア指数
・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表
・植田日銀総裁が会見
・ギミックが東証スタンダード新規上場
・辻・本郷ITコンサルティングが東証スタンダードに新規上場
・パワーエックスが東証グロースに新規上場
・11月米国中古住宅販売件数
・12月米国ミシガン大学消費者マインド指数確報値
・11月ニュージーランド貿易収支
・11月英国小売売上高
・10月ユーロ圏経常収支
・12月ユーロ圏消費者信頼感指数
・10月カナダ小売売上高
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・印・外貨準備高(先週)
・11月ブラジル経常収支
・11月ブラジル海外直接投資《YY》
スポンサードリンク