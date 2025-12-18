関連記事
債券先物は133円34銭で取引終了
債券先物は133円34銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付133円17銭 高値133円37銭 安値133円17銭 引け133円34銭
2年 1.061％5年 1.422％10年 1.962％20年 2.927％
18日の債券先物3月限は133円17銭で取引を開始し、133円34銭で引けた。
＜米国債概況＞2年債は3.47％、10年債は4.14％、30年債は4.82％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.86％、英国債は4.47％、オーストラリア10年債は4.74％、NZ10年債は4.42％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]・21：00 英中央銀行政策金利発表（予想：3.75％、前回：4.00％）・22：15 欧州中央銀行（ECB）政策金利発表（予想：2.15％、前回：2.15％）・22：30 米・11月消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.0％）・22：30 米・12月フィラデルファ連銀景況調査（予想：2.3、11月：－1.7）・22：30 米・10月対米証券投資・ネット長期TICフロー（9月：＋1798億ドル）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
