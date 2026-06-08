AI特需と国策支援で拡大するキオクシア──市場が問う収益成長力

日本の半導体産業復活のシナリオにおいて、最重要拠点の一角を占めるキオクシアホールディングス（旧東芝メモリ）が、資本市場で新たなフェーズを迎えている。

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同社は2024年12月18日、東京証券取引所プライム市場への新規株式公開（IPO）を果たした。

米中貿易摩擦などを背景に上場を延期した2020年の初回承認時、同社の想定時価総額は約2兆円規模とされていた。それに比べ、実際のIPO時は約7,500億円規模にとどまる厳しい船出であった。

しかしその後、生成AIの普及に伴う需要増を強烈な追い風とし、業績は急拡大。株価も上場時の初値から水準を大きく切り上げて推移している。

この躍進の背景にあるのは、AI技術の実装フェーズの変化とデータの大容量化である。

テキスト中心だった生成AIが、高解像度の画像や動画・音声を扱う「マルチモーダル」へと進化したことで、データセンター側で保存・処理すべきデータ量は爆発的に増加した。

さらに、スマートフォンやPCなどの端末側でAIを直接処理する「エッジAI」の普及が本格化。これにより、サーバー側だけでなく手元のデバイス側にも、より大容量かつ高速なストレージ（NAND型フラッシュメモリ）の搭載が不可欠となり、キオクシアの主力製品に対する需要が構造的に底上げされたのである。

同社の事業拡大は、一民間企業の成長にとどまらず、日本の「経済安全保障」と直結している。

半導体は国家の安全保障を左右する戦略物資であり、先端メモリを国内で安定的に製造する体制の維持は、政府にとって死活問題だ。

この方針を裏付けるように、日本政府は同社へ継続的かつ巨額の財政支援を行っている。

経済産業省は2024年2月、同社と米ウエスタンデジタルが共同で展開する工場（三重県四日市市および岩手県北上市）での第8世代・第9世代メモリ量産計画に対し、最大2,429億円の助成を認定した。

これは総額約7,290億円の新規投資に対する「単発の助成額」であり、2022年に認定された第6・第7世代向けの助成（最大929億円）などと合わせると、政府からの累計支援規模はさらに膨大なものとなる。

上場を果たしたことで、キオクシアは長年の課題であった「市場からの直接的な資金調達」という強力な武器を手に入れた。しかし、これは同時に資本市場からの厳格な評価に常に晒されることを意味する。韓国のサムスン電子やSKハイニックスといった海外の強力なライバル企業も、市況の好転を受けて次世代メモリへの巨額投資を再加速させている。

シリコンサイクルの激しい変動を乗り越え、年間数千億円規模の設備投資と研究開発を継続するためには、国策による事前のバックアップに甘んじることなく、自らの事業で安定的にキャッシュを生み出す「稼ぐ力」を証明し続けなければならない。

上場企業となったキオクシアが、次世代ストレージの技術覇権をグローバル市場で握り続けることができるか。その真価が問われるのは、まさにこれからである。