アドバンスクリエイト　上場維持基準（純資産基準）への適合

アドバンスクリエイト＜8798＞は17日、2025年9月期有価証券報告書を近畿財務局長に提出し、同年9月期連結会計年度末時点での純資産の額が5.59億円となったことにより、上場維持基準（純資産基準）に正式に適合したと発表した。

同社は、2025年2月28日に提出した2024年9月期有価証券報告書において、同年9月期連結会計年度末に債務超過に陥ったことから、東京証券取引所プライム市場、福岡証券取引所本則市場および札幌証券取引所本則市場における上場維持基準（純資産が正であること）に適合しない状態となり、同日付で改善計画を公表していた。

その後、2025年11月14日付で開示された内容において、2025年9月期末の純資産額が正となる見込みが示されており、今回の報告書提出をもって正式に基準適合が確認された。

なお、2025年9月30日時点において、同社は東京証券取引所プライム市場の上場維持基準のうち、流通株式時価総額基準および流通株式比率基準には適合していない状態にある。