*12:47JST タイミー---「第5回日本サービス大賞」で優秀賞・審査員特別賞をダブル受賞

タイミー＜215A＞は17日、同社が提供するスキマバイトサービス「タイミー」が、「第5回日本サービス大賞」において、優秀賞および審査員特別賞を受賞したと発表した。

同賞は、サービスの高度化と産業の発展を先導する革新的な取り組みを表彰するものであり、「タイミー」は履歴書・面接不要で就業可能、かつ報酬も迅速に受け取れるなど、働き手にとっての利便性に加え、雇用者にとっても初期費用不要・最短1時間から求人が可能な柔軟な仕組みを構築し、スポットワーク市場を創出した点が高く評価された。

さらに、勤務完了後の相互評価機能や、優秀な働き手に対して雇用者がバッジを付与できる機能を備えることで、スキルの見える化と時給向上を実現。労働市場の需給マッチングを高効率化し、若者からシニアまで幅広い層の潜在労働力を活用する新たな働き方のインフラとして、労働人口減少という社会的課題の解決にも寄与する点が評価された。《NH》