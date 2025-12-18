恵和、25年12月期配当予想を増配修正、従来予想の35円から5円引き上げ

■連結業績の進捗と財政状態を踏まえ判断

恵和<4251>(東証プライム)は12月17日、2025年12月期の期末配当予想を修正し、増配すると発表した。取締役会で決議したもので、期末配当は1株当たり40円とし、従来予想の35円から5円引き上げる。年間配当は40円となる。

配当予想の修正内容は、第2四半期末配当を行わず、期末配当のみを実施する構成である。前期(2024年12月期)の期末配当35円と比べても増配となり、株主還元の強化姿勢を示した。

同社は、資本コストや株価を意識した経営方針として、株主資本配当率(DOE)4%、配当性向30%を目安に安定的な配当を行う方針を掲げる。2025年12月期の連結業績進捗や財政状態を総合的に勘案し、利益還元を拡充する判断に至った。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

