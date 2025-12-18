アドソル日進、創立50周年で記念配当実施、期末配当5円上積み

■普通配当に記念配当5円を加算、配当性向57.4%へ

アドソル日進<3837>(東証プライム)は12月17日、2026年3月期の期末配当予想を修正し、創立50周年記念配当を実施すると発表した。12月17日開催の取締役会で決議したもので、従来予想から5円増配し、期末配当は28円とする。

修正後の内訳は、普通配当23円に記念配当5円を加えた構成で、年間配当は46円となる。これにより、年間配当は16期連続増配となり、前期比では16円の増配となる見込みだ。配当性向は57.4%を想定している。なお、同社は2025年4月1日付で1株を2株とする株式分割を実施しており、比較数値は分割後ベースで示している。

記念配当は、2026年3月13日に創立50周年を迎えることを踏まえ、株主への感謝の意を示す目的で実施する。同社は「累進かつ連続増配」「配当性向50%以上」「DOE6%以上」「年2回配当」を柱とする配当方針を掲げており、今後も安定的な株主還元を継続する方針だ。同件は2026年6月開催予定の定時株主総会に付議する予定としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

