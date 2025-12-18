カカクコム、エンの「engage」事業を子会社化、吸収分割で新会社設立、求人ボックスと連携強化

■取得総額45億9300万円、中計牽引の求人事業を拡充

カカクコム<2371>(東証プライム)は12月17日、エン株式会社が営む「engage」事業を吸収分割で承継する新会社の株式を取得し、子会社化することで基本合意書を締結したと発表した。求人サイト「エンゲージ」と採用支援ツール「engage」を対象とし、「エン カイシャの評判」は含まれない。新会社の発行済株式の過半数を取得することで、同社の連結子会社とする。

同社は、購買支援サイト「価格.com」や「食べログ」、求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」などを展開しており、なかでも求人領域は中期経営計画を牽引する重点分野に位置付けている。対象事業は、求職者会員数600万人超の国内最大級求人サイト「エンゲージ」と、70万社以上が導入する採用支援ツールで構成されるデジタルプラットフォームであり、「求人ボックス」との連携により、求職者・求人企業との接点拡大やサービス価値向上といった高いシナジー効果が見込まれると判断した。

取得予定の議決権比率は85.1%で、取得価額は44億4900万円、アドバイザリー費用等を含めた合計は45億9300万円となる。対象事業の直近期となる2025年3月期の売上高は79億400万円で、資産は16億5400万円、負債は23億4500万円だった。2026年3月期の連結業績への影響は軽微とし、2027年3月期以降の影響は今後開示する。株式譲渡契約は2026年1月、本吸収分割の効力発生日と株式譲渡実行日は同年4月を予定している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

