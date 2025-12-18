*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ERI HD、誠建設、エムケー精工など

銘柄名<コード17日終値⇒前日比

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2229 -51

出来高も減少しじり安が続く。

アイスタイル＜3660＞ 440 -11

25日線が上値の重しに。

ニコン＜7731＞ 1722.5 -50

25日線割れ後は手仕舞い売り圧力強まる。

エーザイ＜4523＞ 4516 -104

ゴールドマン・サックス証券やみずほ証券が目標株価下げ。

NTN＜6472＞ 359.7 -12

野村證券では「中立」判断を継続。

ERI HD＜6083＞ 4585 +700

業績・配当予想を大幅に上方修正。

誠建設＜8995＞ 1669 +300

値動きの軽さを意識した値幅取りの動き。

菊池製作所＜3444＞ 629 +100

足元で調整したフィジカルAI関連の小型株がリバウンド。

エムケー精工＜5906＞ 650 +100

株価水準の割安感など意識してもみ合い上放れに追随買い。

ヒーハイスト＜6433＞ 689 +9

フィジカルAI関連の材料株では中核的な存在となり。

RSC＜4664＞ 1033 -23

調整一巡感でフィジカルAI関連としてリバウンド。

DELTA－P＜4598＞ 521 +1

DFP-10917関連の開発パイプラインに関する最新情報を発表。上値は重い。

ポストプライム＜198A＞ 194 -18

浅見COO取締役がCEO代表取締役社長に就任し子会社との連携強化期待。

tripla＜5136＞ 1860 -4

営業利益が前期93.6％増・今期45.4％増予想で16日買われた反動安。

アクセルスペース＜402A＞ 425 -2

軌道上実証に関するサービス契約締結。上値は重い。

カルナバイオ＜4572＞ 405 +13

16日ストップ高の反動安。

松屋R＆D＜7317＞ 1086 +32

引き続きTOB価格1110円にサヤ寄せ。

免疫生物＜4570＞ 1445 -168

25日線が上値を阻む形に。

カラダノート＜4014＞ 481 +2

通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が13.1％にとどまり16日売られ押し目買い誘う。

オープンワーク＜5139＞ 994 +30

プロダクト開発人材のための転職・キャリア支援サービスを行うPM Clubを子会社化し吸収合併。上値は多い。

GMOコマース<410A> 1351 -48

株主優待制度を導入。上昇して始まるが買い続かず。