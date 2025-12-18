関連記事
前日に動いた銘柄 part2 ERI HD、誠建設、エムケー精工など
銘柄名<コード17日終値⇒前日比
東洋エンジニアリング＜6330＞ 2229 -51
出来高も減少しじり安が続く。
アイスタイル＜3660＞ 440 -11
25日線が上値の重しに。
ニコン＜7731＞ 1722.5 -50
25日線割れ後は手仕舞い売り圧力強まる。
エーザイ＜4523＞ 4516 -104
ゴールドマン・サックス証券やみずほ証券が目標株価下げ。
NTN＜6472＞ 359.7 -12
野村證券では「中立」判断を継続。
ERI HD＜6083＞ 4585 +700
業績・配当予想を大幅に上方修正。
誠建設＜8995＞ 1669 +300
値動きの軽さを意識した値幅取りの動き。
菊池製作所＜3444＞ 629 +100
足元で調整したフィジカルAI関連の小型株がリバウンド。
エムケー精工＜5906＞ 650 +100
株価水準の割安感など意識してもみ合い上放れに追随買い。
ヒーハイスト＜6433＞ 689 +9
フィジカルAI関連の材料株では中核的な存在となり。
RSC＜4664＞ 1033 -23
調整一巡感でフィジカルAI関連としてリバウンド。
DELTA－P＜4598＞ 521 +1
DFP-10917関連の開発パイプラインに関する最新情報を発表。上値は重い。
ポストプライム＜198A＞ 194 -18
浅見COO取締役がCEO代表取締役社長に就任し子会社との連携強化期待。
tripla＜5136＞ 1860 -4
営業利益が前期93.6％増・今期45.4％増予想で16日買われた反動安。
アクセルスペース＜402A＞ 425 -2
軌道上実証に関するサービス契約締結。上値は重い。
カルナバイオ＜4572＞ 405 +13
16日ストップ高の反動安。
松屋R＆D＜7317＞ 1086 +32
引き続きTOB価格1110円にサヤ寄せ。
免疫生物＜4570＞ 1445 -168
25日線が上値を阻む形に。
カラダノート＜4014＞ 481 +2
通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が13.1％にとどまり16日売られ押し目買い誘う。
オープンワーク＜5139＞ 994 +30
プロダクト開発人材のための転職・キャリア支援サービスを行うPM Clubを子会社化し吸収合併。上値は多い。
GMOコマース<410A> 1351 -48
株主優待制度を導入。上昇して始まるが買い続かず。《CS》
