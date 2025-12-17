*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～リンカーズ、ウィルソンLWなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月17日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5131＞ リンカーズ 5122200 127698.32 211.1% 0.0157%

＜5721＞ S・サイエンス 53506900 1776910.4 193.7% 0.0405%

＜2564＞ GXSディビ 103879 73201.802 163.85% -0.0134%

＜1674＞ プラチナETF 10941 62895.423 159.25% 0.0513%

＜8995＞ 誠建設 684200 205287.36 155.43% 0.2191%

＜2656＞ ベクターHD 536200 19785.06 131.93% 0.0762%

＜6209＞ リケンNPR 109800 124010.8 124.6% 0.0204%

＜3798＞ ULS－G 616200 102661.3 120.59% 0.093%

＜2330＞ フォーサイド 1011600 54538.1 117.56% -0.0621%

＜9287＞ JIF 9953 201075.24 112.89% 0%

＜9610＞ ウィルソンWLW 2330000 218285.84 108.34% 0.1162%

＜5994＞ ファインシンター 59500 33833.88 103.38% 0.0358%

＜5074＞ テスHD 935200 112994.74 103.27% -0.0407%

＜6574＞ コンウ゛ァノ 4908700 196130.18 100.51% 0.048%

＜6810＞ マクセル 560700 533887.14 100.32% 0.0379%

＜299A＞ クラシル 963500 415548.8 99.54% 0.0224%

＜8894＞ REVOLUTI 2365100 43288.14 98.82% -0.074%

＜1348＞ MXSトピクス 205268 464393.524 93.29% -0.0036%

＜369A＞ エータイ 71800 79342.3 87.41% -0.0391%

＜4406＞ 日理化 288900 29660.06 86.75% -0.0181%

<7229> ユタカ技研 18900 30492.8 84.43% 0.0016%

<6069> トレンダーズ 65100 31114.26 82.73% 0.0368%

<6915> 千代インテ 45700 61930.7 82.46% -0.006%

<233A> iFインドN 47155 42496.448 82.16% 0.0033%

<6489> 前沢工 138200 111057.3 79.71% -0.0415%

<5268> 旭コンクリ 72600 34365.9 77.5% 0.0028%

<2249> iF500Wベ 20444 114051.634 74.38% -0.002%

<2046> インドブル 4455 57362.584 73.96% -0.0032%

<7746> 岡本硝子 2008800 282645.66 73.23% -0.0508%

<372A> レント 32600 79939.6 71.63% -0.0184%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》