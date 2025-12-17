ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～リンカーズ、ウィルソンLWなどがランクイン

2025年12月17日 14:45

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～リンカーズ、ウィルソンLWなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月17日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5131＞ リンカーズ　　　　 5122200 　127698.32　 211.1% 0.0157%
＜5721＞ S・サイエンス　　　53506900 　1776910.4　 193.7% 0.0405%
＜2564＞ GXSディビ　　　　103879 　73201.802　 163.85% -0.0134%
＜1674＞ プラチナETF　　　10941 　62895.423　 159.25% 0.0513%
＜8995＞ 誠建設　　　　　　　684200 　205287.36　 155.43% 0.2191%
＜2656＞ ベクターHD　　　　536200 　19785.06　 131.93% 0.0762%
＜6209＞ リケンNPR　　　　109800 　124010.8　 124.6% 0.0204%
＜3798＞ ULS－G　　　　　616200 　102661.3　 120.59% 0.093%
＜2330＞ フォーサイド　　　　1011600 　54538.1　 117.56% -0.0621%
＜9287＞ JIF　　　　　　　9953 　201075.24　 112.89% 0%
＜9610＞ ウィルソンWLW　　2330000 　218285.84　 108.34% 0.1162%
＜5994＞ ファインシンター　　59500 　33833.88　 103.38% 0.0358%
＜5074＞ テスHD　　　　　　935200 　112994.74　 103.27% -0.0407%
＜6574＞ コンウ゛ァノ　　　　4908700 　196130.18　 100.51% 0.048%
＜6810＞ マクセル　　　　　　560700 　533887.14　 100.32% 0.0379%
＜299A＞ クラシル　　　　　　963500 　415548.8　 99.54% 0.0224%
＜8894＞ REVOLUTI　　2365100 　43288.14　 98.82% -0.074%
＜1348＞ MXSトピクス　　　205268 　464393.524　 93.29% -0.0036%
＜369A＞ エータイ　　　　　　71800 　79342.3　 87.41% -0.0391%
＜4406＞ 日理化　　　　　　　288900 　29660.06　 86.75% -0.0181%
<7229> ユタカ技研　　　　　18900 　30492.8　 84.43% 0.0016%
<6069> トレンダーズ　　　　65100 　31114.26　 82.73% 0.0368%
<6915> 千代インテ　　　　　45700 　61930.7　 82.46% -0.006%
<233A> iFインドN　　　　47155 　42496.448　 82.16% 0.0033%
<6489> 前沢工　　　　　　　138200 　111057.3　 79.71% -0.0415%
<5268> 旭コンクリ　　　　　72600 　34365.9　 77.5% 0.0028%
<2249> iF500Wベ　　　20444 　114051.634　 74.38% -0.002%
<2046> インドブル　　　　　4455 　57362.584　 73.96% -0.0032%
<7746> 岡本硝子　　　　　　2008800 　282645.66　 73.23% -0.0508%
<372A> レント　　　　　　　32600 　79939.6　 71.63% -0.0184%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事