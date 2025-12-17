*14:35JST ドリーム・アーツ---2025年12月期通期連結業績予想および期末配当予想の修正

ドリーム・アーツ＜4811＞は15日、2025年2月14日に公表した2025年12月期の通期連結業績予想および期末配当予想の修正を発表した。

修正後の予想数値は、売上高56.50億円（前回予想比0.9％増）、営業利益9.62億円（同23.7％増）、経常利益10.64億円（同21.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益7.26億円（同19.9％増）とそれぞれ上方修正された。

クラウド事業は、ホリゾンタルSaaSでの「剪定戦略」により大型契約が解約されたほか、バーティカルSaaSにおいても想定していた大型契約の受注が実現しなかったことから、売上予想は45.14億円から44.67億円に引き下げられた。一方で、オンプレミス事業はライセンス販売の大幅超過とメンテナンス契約の維持により4.62億円から5.25億円に、プロフェッショナルサービス事業もクラウド移行や導入支援案件の好調により6.22億円から6.56億円に増額修正された。

利益面では、インフラコスト抑制とソフトウェア資産計上による売上原価の減少がプラスに働いた。また、販管費は営業支援活動や体制強化に伴い増加したが、全体としては収益の押し上げ要因が上回る結果となった。なお、株式報酬制度導入により、信託期間全体で費用が発生するが、2025年12月期における費用見込みは0.80億円とされている。

配当予想については、1株当たり40円から14円増配し、54円に修正された。《NH》