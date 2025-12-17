後場の日経平均144円高でスタート、住友鉱や日立などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;49528.25;+144.96TOPIX;3369.31;-1.19

[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比144.96円高の49528.25円と、前引け（49553.71円）からやや上げ幅を縮小してスタート。ランチタイム中の日経225先物は49540円-49620円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝154.80-90円と午前9時頃から10銭ほど円安・ドル高水準。アジア市況は上海総合指数が前日終値を挟んだ一進一退で0.1％ほど上昇している一方、香港ハンセン指数は朝方軟調の後は底堅く推移し0.1％ほど上昇している。後場の東京市場は前引けに比べやや売りが先行して始まった。18日に発表される11月の米消費者物価指数（CPI）や、18-19日に開かれる日銀金融政策決定会合の結果を見極めたいとするムードもあり、積極的な買いは限定的のようだ。一方、日経平均は昨日までの続落で1400円を超す下げとなったことから、下値では押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすいもよう。

セクターでは、非鉄金属、保険業、鉄鋼が上昇率上位となっている一方、水産・農林業、石油石炭製品、陸運業が下落率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、住友鉱＜5713＞、住友電工＜5802＞、ルネサス＜6723＞、古河電工＜5801＞、三井金属＜5706＞、日立＜6501＞、ファナック＜6954＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、JX金属＜5016＞、NEC＜6701＞、日本製鉄＜5401＞が高い。一方、東電力HD＜9501＞、ソニーFG＜8729＞、三菱重＜7011＞、三菱電＜6503＞、中外薬＜4519＞、三井海洋＜6269＞、任天堂＜7974＞、パナHD<6752>、SBI<8473>、三菱UFJ<8306>、ディスコ<6146>、ソニーG<6758>、NTT<9432>が下落している。《CS》