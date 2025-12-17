*12:45JST 売れるネット広告社グループ---中国デジタルマーケティング会社を子会社化、基本合意書を締結

売れるネット広告社グループ＜9235＞は16日、アドウェイズ＜2489＞が保有する中国子会社「ADWAYS CHINA」および香港子会社「ADWAYS ASIA」の株式を取得し、子会社化することについて、基本合意書を締結したと発表した。

ADWAYS CHINAおよびADWAYS ASIAについて、譲渡対象事業における2025年12月期の実績見通しは、年間取扱高が36億円、売上高が5.2億円、営業利益が0.18億円で、本件により、同社は「中国市場x36億円」規模の事業規模を取り込み、世界最大級のEC・SNS大国と言われる中国市場へ本格的に進出する。具体的には、中国市場におけるデジタルマーケティング事業の足場を築くとともに、越境EC事業の拡大、SNSマーケティング、アプリ広告などの分野で高付加価値な支援体制を構築する方針である。

特にADWAYS CHINAは、現地プラットフォームやメディアとのネットワークを強みとし、ブランド広告やライブコマース支援、アプリ開発者向けのプロモーションなどを展開している。こうした現地のノウハウと、同社グループのD2C・EC支援の実績を融合させることで、日系ブランドの中国展開を包括的にサポートする体制の整備を推進する。

株式譲渡契約は2026年3月、譲渡実行は同年4月を予定しており、同年7月期から連結対象とする見込み。《NH》